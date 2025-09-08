Festival Medinaceli Folk, entre conciertos de altura y "dar vida a nuestro territorio"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Festival Medinaceli Folk echa a andar en su cuarta edición desde este viernes, consolidándose como una de las citas más destacadas de la música folk en Castilla y León. La presentación tuvo lugar en la emblemática Plaza de las Mujeres y contó con la participación de Ignacio López, director y fundador del festival, y de Miguel Tugores, presidente de la Fundación DEARTE.

Durante el acto, se dieron a conocer los cuatro grupos que conforman el cartel de esta edición: Juan José Robles Trío, Dúo Sal150, Óscar Ibáñez & Tribó y Trío Ojos Negros. Ignacio López subrayó la calidad artística de la propuesta de este año y destacó la magia del entorno donde se celebra el festival, el Patio Renacentista del Palacio Ducal de Medinaceli, un espacio único que, según explicó, nunca deja indiferente ni a los músicos ni al público.

La Fundación DEARTE, organizadora del festival, recordó que ya impulsa seis festivales culturales en la provincia, siendo Medinaceli Folk el más joven de ellos. Tras haber contado en sus primeras ediciones con formaciones de prestigio internacional como Milladoiro, este año el festival tendrá como artista principal a Óscar Ibáñez, lo que augura una de las ediciones más memorables.

En palabras de Miguel Tugores, presidente de la Fundación, “Medinaceli Folk es mucho más que un festival de música: es una herramienta de dinamización cultural y social que contribuye a dar vida a nuestro territorio. Apostar por artistas de primer nivel, como Óscar Ibáñez, y hacerlo en un entorno histórico único, demuestra que la cultura puede ser motor de repoblación y de futuro”.

Por su parte, Ignacio López quiso reconocer a los músicos participantes y al público fiel que año tras año respalda el evento. “Cada año buscamos ofrecer una programación que combine calidad artística y experiencias inolvidables. El Patio Renacentista del Palacio es un espacio mágico que transforma cada concierto en algo irrepetible, tanto para los músicos como para el público. Queremos agradecer a todos los grupos participantes y al público fiel que nos acompaña año tras año, haciendo posible que el festival siga creciendo”.

El Festival Medinaceli Folk se celebrará del 12 al 14 de septiembre de 2025 en Medinaceli, con la siguiente programación:

Viernes 12 – Juan José Robles Trío (22.00 horas).

Sábado 13 – Dúo Sal150 (13.00 horas) y Óscar Ibáñez & Tribó (22.00 horas).

Domingo 14 – Trío Ojos Negros (13.00 horas).

El evento ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de música folk de primer nivel en un marco histórico incomparable.