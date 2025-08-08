El pueblo de Soria que subvenciona la entrada a la ópera de sus vecinos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La célebre ópera 'Madame Butterfly', de Giacomo Puccini, se pondrá en escena el sábado 9 de agosto a las 22 horas en el Palacio Ducal de Medinaceli (Soria). Se trata de una actuación que forma parte del programa de la Fundación DEARTE, que en esta ocasión cuenta con colaboración institucional del Ayuntamiento de Medinaceli.

Como iniciativa cultural inclusiva, los vecinos de Medinaceli podrán disfrutar de un descuento especial del 30% en la compra de entradas, gracias al respaldo conjunto de ambas instituciones. El propósito es fomentar el contacto directo con la lírica, democratizando el acceso a la ópera en un entorno de alto valor histórico y patrimonial.

'Madame Butterfly' es una de las obras más emblemáticas del repertorio operístico. Compuesta por Giacomo Puccini, narra la trágica historia de Cio-Cio-San, una joven japonesa que contrae matrimonio con un oficial de la marina estadounidense y afronta el abandono, la desilusión y el sacrificio. Con arias conmovedoras como 'Un bel dì, vedremo', esta ópera constituye un retrato profundamente emotivo del amor, la esperanza y la tragedia humana, capaz de conmover a públicos de todas las edades y procedencias.

La Fundación DEARTE cuenta con una larga trayectoria en el impulso del género lírico. Todos los años celebra el Festival Medinaceli Lírico, que el pasado 24 de julio cumplió su décimo segunda edición. Con una salud de hierro, este festival permite a vecinos de la villa y amantes del género operístico disfrutar de los mejores cantantes del panorama internacional. Junto a las diferentes óperas que se han estrenado cada año, se celebra el Concurso Internacional de Canto.