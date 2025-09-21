Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Recorremos el Maratón Musical Soriano 2025

14 grupos en 13 emplazamientos en el Maratón Musical Soriano, uno de los días más especiales del Otoño Musical Soriano que llenan de notas distintos emplazamientos de la capital

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Doce horas de música que comenzarán a las 9.45 horas en el Conservatorio y terminaron pasadas las 21 horas en la plaza Mayor con el espectáculo La Carroza del Real.

151 músicos, por los distintos auditorios, algunos improvisados, de la capital soriana. Los asistentes pudieron sellar el folleto del Maratón y los que acudieron al menos a 11 se llevaron de premio la camiseta oficial del evento.

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

Recorrido por los distintos conciertos del Maratón

Recorrido por los distintos conciertos del MaratónMARIO TEJEDOR

Maratón Musical Soriano 2025

tracking