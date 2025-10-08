Tres días de conciertos con el Festival Malvasía Medinaceli Jazz

Concierto en el Palacio Ducal de Medinaceli en una imagen de archivo.-HDS

La Fundación DEARTE se prepara para abrir las puertas del VI Festival Malvasía Medinaceli JAZZ, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre en el majestuoso Palacio Ducal de Medinaceli (Soria). Todo está listo para una nueva edición que promete volver a convertir a Medinaceli en el epicentro del jazz otoñal en España.

Con Italia como país invitado, el festival reunirá a grandes nombres y nuevas voces del panorama nacional e internacional, en una programación que combina la improvisación libre, la experimentación sonora y la belleza de los formatos más clásicos.

Convertido ya en un referente cultural en el entorno rural, Malvasía Medinaceli JAZZ mantiene su compromiso con la excelencia artística y con la fusión entre música, patrimonio y gastronomía, contando un año más con el patrocinio de Malvasía, empresa soriana que apoya decididamente esta cita musical.

Este es el programa del festival:

Viernes 10 de octubre

La inauguración abrirá nuevos horizontes musicales:

David Sancho Quinteto – “Mind in Progress”: un viaje sonoro que fusiona jazz, rock sinfónico y música urbana de vanguardia.

– “Mind in Progress”: un viaje sonoro que fusiona jazz, rock sinfónico y música urbana de vanguardia. Opera23 (Vincenzo Germano, Italia) – “Teatro Armónico”: jazz contemporáneo y electrónica en una exploración de los nuevos lenguajes de la improvisación.

Sábado 11 de octubre

Una noche de introspección, virtuosismo y diálogo musical:

Román Filiú – “Suite Oriental”: una fusión de cuerdas y saxofón que une la cámara con el espíritu jazzístico.

– “Suite Oriental”: una fusión de cuerdas y saxofón que une la cámara con el espíritu jazzístico. Moisés P. Sánchez – “Soliloquio”: recital de piano solo improvisado casi en un solo trazo, pura emoción en directo.

Domingo 12 de octubre

El festival se despide con el futuro del jazz y el poder del gran formato:

I Concurso Junior Medinaceli JAZZ : actuación del grupo ganador y entrega de premios.

: actuación del grupo ganador y entrega de premios. Paloma Cosano Big Band – “Paloma y otros pájaros”: música original para big band que abre nuevas sendas en el jazz español.

Malvasía Medinaceli JAZZ es más que un encuentro musical: es un puente entre generaciones, países y lenguajes artísticos. La conexión con Italia en esta edición refuerza su carácter internacional y su apuesta por el diálogo creativo.

El estreno del Concurso Junior Medinaceli JAZZ inaugura un espacio para las nuevas promesas, acercando a los jóvenes al mundo del jazz y fortaleciendo la continuidad de este género vivo y en constante evolución.