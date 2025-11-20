Carmelo Romero estrena el nuevo ciclo 'Encuentro con el autor' en la villa romana La Dehesa de Cuevas de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y la Diputación de Soria organizan el domingo, 23 de noviembre en el Museo Magna Mater de la villa romana La Dehesa, en las Cuevas de Soria, la nueva propuesta literaria ‘Encuentro con el autor’. Cuenta en su primera sesión con la presencia del historiador y escritor soriano Carmelo Romero, autor de la novela ‘El fin de un mundo’ (Pepitas de calabaza & Los aciertos, 2024).

Esta nueva propuesta, organizada con la colaboración de Soriamuséum y el Centro coordinador de Bibliotecas de la provincia de Soria, pretende servir para abrir un debate en torno a este título entre el escritor y los lectores, que deben haber leído previamente esta publicación. Dirigido inicialmente a integrantes de los clubes de lectura del sistema provincial de bibliotecas de Soria, podrá participar también en el ‘Encuentro con el autor’ público en general que haya tenido la oportunidad de leer este título, informa Ical.

El ‘Encuentro con el autor’ da comienzo con una visita guiada al yacimiento de la villa romana de la Dehesa, cuyos vestigios son ejemplo de un periodo de auge y ocaso de un imperio que es el cuna de la civilización, y prosigue con el encuentro y posterior coloquio con el escritor. El escritor Carmelo Romero tendrá entonces la posibilidad de compartir con los lectores distintas cuestiones vinculadas con esta lectura y su significado.

‘El fin de un mundo’ es también un libro de historia en el que sus protagonistas relatan los entresijos de la vida rural y narran igualmente los episodios más relevantes de la historia de la España de los últimos siglos, y hacen de esta lectura un vehículo ideal para la reflexión cultural y social. Es una novela que habla de la desaparición de un mundo -y de quienes lo habitan- a través de las voces de dos de sus protagonistas.

Manuela y Antonino relatan a un urbanita de visita en el pueblo los entresijos de la vida rural y campesina al tiempo que este último, escritor, les comparte su mirada sobre algunos de los episodios más relevantes de la historia de la España de los dos últimos siglos. Así, entre los tres, van dibujando el auge y ocaso de una forma de vida -la vida campesina- que morirá junto a quienes la han protagonizado.

Carmelo Romero Salvador (Pozalmuro, Soria, 1950) es doctor en Historia Contemporánea y profesor titular, jubilado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Ha dedicado buena parte de sus investigaciones a cuestiones electorales y de relaciones de poder, esencialmente en el mundo campesino de la España interior. Sus últimos libros de investigación histórica han sido ‘Caciques y caciquismo en España, 1834-2020’ (Catarata, 2021) y ‘Las elecciones que acabaron con la monarquía. 12 de abril de 1931’ (Catarata, 2023). Ha escrito asimismo varias novelas de contenido histórico, entre las que se encuentran ‘Calladas rebeldías. Efemérides del tío Cigüeño’;' La historia más bella' y ‘El diputado Pardo Bigot: la esperanza del sistema’, todas ellas publicadas por la editorial Prames.