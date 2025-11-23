Heraldo-Diario de Soria

Trïade: Danza en la Sala Jesús Bárez de Soria (fotos)

El nuevo festival de danza que ha acogido este fin de semana la ciudad de Soria finaliza con la actuación de este trío de danza contemporánea, el certamen ha recibido una gran acogida y ha venido para quedarse

La Sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia cogió el espectáculo

MARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Trïade es un trío de danza contemporánea concebido para calle y espacios no convencionales, y aquí, en la sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia ha demostrado la espectacularidad del mismo. Tres intérpretes construyen y descomponen dinámicas de fuerza, equilibrios y resistencia, revelando la interdependencia de los cuerpos en escena. La pieza exploró la noción de apoyo mutuo, alternando momentos de tensión y armonía en un diálogo físico de gran intensidad. 

Además de este espectáculo, la ciudad ha acogido estos días varios talleres y shows relacionados con este arte como hilo conductor, prometiendo dar mucho que hablar en proximas ediciones del festival.

La sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia acogió el espectáculo

MARIO TEJEDOR

Trïade en el Festival 'Aquí se danza'

