Trïade: Danza en la Sala Jesús Bárez de Soria (fotos)

Trïade es un trío de danza contemporánea concebido para calle y espacios no convencionales, y aquí, en la sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia ha demostrado la espectacularidad del mismo. Tres intérpretes construyen y descomponen dinámicas de fuerza, equilibrios y resistencia, revelando la interdependencia de los cuerpos en escena. La pieza exploró la noción de apoyo mutuo, alternando momentos de tensión y armonía en un diálogo físico de gran intensidad.

Además de este espectáculo, la ciudad ha acogido estos días varios talleres y shows relacionados con este arte como hilo conductor, prometiendo dar mucho que hablar en proximas ediciones del festival.

La sala Jesús Bárez del Palacio de la Audiencia acogió el espectáculoMARIO TEJEDOR Trïade en el Festival 'Aquí se danza'

