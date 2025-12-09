La exposición que recorre el viaje de los padres del rock soriano: Los Trócolos

El rock´n´roll se mantiene muy vivo con Los TrócolosMARIO TEJEDOR

El grupo de originario de Berlanga de Duero lleva tres décadas sobre las tablas tocando rock de los años ´70, ´80 y ha tocado con bandas como Loquillo o Andrés Calamaro. Para celebrarlo, El Cielo Gira acoge una exposición conmemorativa y el día 20, un concierto.

El trío compuesto por Pepe (Guitarras y voz), Oscar (bajo) y Chema (batería) formando una de las bandas más longevas de nuestra provincia.