Las primeras 200 fotos del ‘Álbum de Soria’ mostradas al público

Un acto para impulsar un archivo colectivo de la memoria gráfica de SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Heraldo Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto Álbum de Soria que impulsa el primer archivo fotográfico colectivo en el Centro Nacional de Fotografía se presentó en sociedad al caer el sol. Lo hizo a través de un videomaping proyectado en la Plaza de las Mujeres, con 200 imágenes de la ciudadanía que dan por inaugurada esta iniciativa participativa, creada por el Ayuntamiento de Soria y el Centro Nacional, que invita a todos a construir la memoria visual colectiva de la ciudad a través de sus fotografías personales. Numeroso público no quiso perderse el acto.

Las primeras 200 fotografías proceden de 40 archivos personales, representativos de distintos perfiles de la sociedad soriana. Incluyen aportaciones de ciudadanía, profesionales, creadores, deportistas y responsables públicos.

Quien quiera participar podrá hacerlo a partir de hoy, aportand sus imágenes, que serán escaneadas en alta resolución y devueltas a sus propietarios al ser incorporadas al archivo del Centro Nacional de Fotografía. Además, no existen restricciones de fecha, técnica o temática, más allá de su valor personal y emocional.

El proyecto nace sin fecha de finalización y aspira a convertirse en un archivo colectivo vivo, según se puso de manifiesto en su presentación. Tal y como destaca la organización, Álbum de Soria es mucho más que una recopilación de imágenes, es un proyecto de comunidad que une memorias individuales para construir un relato compartido.

El comisario del proyecto, Pedro Vicente-Mullor, explicó la base conceptual de la iniciativa. «El álbum familiar no es un objeto doméstico, es un archivo visual que documenta la vida, los afectos y las transformaciones de una sociedad», resumió, añadiendo que «busca construir una historia diferente al escribir la historia desde lo personal, desde lo emocional, desde las historias de vida». Asimismo, subrayó el valor del proyecto en el contexto de Soria, «un territorio marcado por la despoblación» lo que, insistió, hace que «la fotografía adquiera un valor singular como puente entre generaciones».

Por su parte, la directora del Centro Nacional de Fotografía, Mónica Carabias, destacó el valor simbólico y estratégico del proyecto. «El Centro Nacional de Fotografía en Soria es una declaración de intenciones: la cultura pública puede y debe crecer desde otros territorios», afirmó en la presentación de la iniciativa.