Cultura invierte 450.000 euros para dotar de fondos el Centro de Fotografía de Soria

El Centro de Nacional de Fotografía de Soria, poco a poco, va haciéndose con una importante colección de imágenes para dotar de fondos este proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura en el antiguo Banco de España de la capital. Con las últimas adquisiciones aprobadas el viernes por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el ejecutivo central ha movilizado ya 450.000 euros en la compra de trabajos de artistas de reconocido prestigio entre los que destacan, por ejemplo, Chema Madoz o Fontcuberta.

Tal y como publicó la Plataforma de la Contratación del Estado, el último contrato aprobado este viernes consiste en la compra de dos fotografías de Alberto Schommer por un importe de 18.500 euros. En concreto, ‘Desmontaje, montaje y consolidación’, 19 de junio de 1977. Serie compuesta por 5 vintage a color numerados en el dorso por el artista enmarcados con cristal antirreflejo.

Además, Cultura ha pagado 12.540 euros por la adquisición de dos fotografías de Gervasio Sánchez: ‘Víctimas de minas antipersonas, 2004-2006’. Imágenes realizadas entre 2004 y 2006 para el proyecto ‘Vidas minadas’ y que ahora pasan a formar parte de los fondos del centro soriano al igual que la fotografía sin título de Ana Teresa Ortega que forma parte de la serie ‘Figuras del Exilio’ adquirida por 10.890 euros.

Cultura ha desembolsado 8.800 euros por dos obras de Paula Anta pertenecientes a la serie Uproot 03 a los que hay que sumar otros 5.280 euros por una fotografía y un políptico realizados por Mar Sáez Martínez pertenecientes a la serie ‘Vera y Victoria’ además de 6.600 euros por la compra de dos obras de Jon Cazenave Arriola de la serie ‘Galerna’ y otros 3.630 por el trabajo de Leopoldo Pomés ‘Elsa, 1971’, una fotografía b/n al bromuro de plata.

Las compras para ampliar la colección con la que Cultura esta dotando los fondos del centro continúan ya que el Ministerio ha aprobado la adquisición por un importe de 13.068 euros de la obra de Laia Abril ‘Marital Rape’ que forma parte de una serie sobre la violación On rap (2019).

Además Bellas Artes ha adquirido un lote de 20 fotografías seleccionadas por Jorge Ribalta que pertenecen a la serie ‘Sur l’herbe, 2005-2008’ por un importe de 19.360 euros a los que hay que sumar la formalización de otro contrato por valor de 3.310 euros para adquirir una imagen de Javier Vallhonrat titulada ‘Cuerpos transitorios’ perteneciente a la serie ‘La sombra incisa’.

Cultura también ha adquirido una fotografía de Bleda y Rosa bajo el título ‘Mercado, Berlín’ de la serie ‘Tipologías’ fechada en 2021 por un precio de 13.750 euros a los que hay que sumar un desembolso de 61.952 euros por la adquisición de un lote de 10 obras realizadas por cuatro fotógrafos: Ouka Leele, Monserrat Soto, Pilar Aymerich y Colita.

De momento y hasta ahora el contrato más cuantioso, por su cantidad económica, es la compra de once fotografías de once fotógrafos por un valor de 94.151,31 euros. A esta importante adquisición hay que sumar la compra de la obra de Alberto García Alix ‘Lo que dura un beso, 2002’ por importe de 10.285 euros. Una imagen analógica en blanco y negro positivada sobre papel baritado con tratamiento de archivo al selenio y baño de té.

Por otro lado, el lote más importante, por volumen, es la adquisición de 100 fotografías digitales impresas en papel de algodón de calidad museística realizadas por Cristina de Middel por un precio que asciende a 39.750 euros. Las obras forman parte de la serie ‘Gentlemden’s Club’.

A estos contratos hay que añadir la compra de una fotografía de Manuel Vilariño titulada ‘Animal Insomne II, 2007’ en papel baritado y enmarcada por un importe que alcanza los 21.780 euros. Cultura también se ha hecho, previo pago de 25.300 euros, con 10 fotografías de Joan Fontcuberta pertenecientes a la serie eHerbarium y con una imagen de Chema Madoz sin título de 2012 por 16.650 euros.

Los fondos del Centro Nacional de Fotografía se completan, hasta ahora, con la compra de una producción fotográfica de Jorge Yeregui titulada ‘El herbario’ por 13.310 euros y con la adquisición, el primer contrato que se realizó en octubre de 2024, de tres fotografías de la artista Marisa González ‘Destino’ por un valor de 50.820 euros.

