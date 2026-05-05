Joaquín Reyes lo da todo en Soria

Una propuesta dentro de la campaña cultural Elige tu primavera 2026MARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Sobre las mentiras, la infidelidad y las relaciones de pareja y de amistad gira el irónico título de La verdad, que el reparto encabezado por el actor, guionista y cómico Joaquín Reyes llevó al teatro del Palacio de la Audiencia y consiguió colgar el cartel de no hay billetes. Ya lo hizo hace tiempo, cuando las entradas salieron a la venta. Es evidente que la comedia hace más falta que nunca, abordando un tema universal, la delgada línea entre la verdad y la mentira en lo cotidiano.

La obra, escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, cuenta los entresijos de la vida amatoria de Miguel, un mentiroso compulsivo rodeado de amigos y familiares que también le mienten. Su esposa, Laura, sospecha que le es infiel. Desde esa sospecha, las mentiras se convierten en su forma de resolverlo todo. Después de numerosos intentos por ocultar la verdad, Miguel convence a su amante de que el engaño es la única manera de mantener las relaciones y que sin él, el amor, el matrimonio, la felicidad y la convivencia serían imposibles. Pero donde las dan las toman, y la obra discurrió, con una trama bien hilvanada, hasta un desenlace final que no sólo arrancó nuevas y constantes carcajadas, sino que sorprendió a un público entregado.

El cinismo y la cara dura del alter ego de Reyes no dejaron más que espacio para la risa. Sus mentiras quedaron a la altura de las de los otros personajes, interpretados por Natalie Pinot, Raúl Jiménez y Alicia Rubio, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, en esta producción de Barco Pirata, Fran Ávila, Producciones Come y Calla, Octubre Producciones y Producciones Rokamboleskas.

La verdad ha cosechado ya el éxito en el teatro Infanta Isabel de Madrid, donde se estrenó, y ahora se encuentra de gira por España, para llevar el espectáculo a teatros de como Laguna de Duero, Medina del Campo, Pamplona, Logroño, Alicante, Talavera de la Reina, Córdoba y Cuenca en los próximos días.

Una propuesta dentro de la campaña cultural Elige tu primavera 2026, con propuestas pensadas para un público diverso, con actividades que invitan a compartir experiencias culturales con actores de primer nivel.