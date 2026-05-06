Fiestas de San Juan de Soria: documental sobre el Paso del Fuego y las Móndidas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha presentado un nuevo documental dedicado a las fiestas de San Juan de San Pedro Manrique, declaradas de Interés Turístico Nacional.

Estrenado el pasado 3 de mayo, el trabajo acerca al espectador a rituales como el Paso del Fuego y el papel de las Móndidas, mostrando de forma clara el valor cultural y social de esta celebración. Además, la institución ya trabaja en un nuevo proyecto centrado en otra de las tradiciones destacadas de la provincia: la Soldadesca de Iruecha.

El documental se puede visualizar en el canal de patrimonio de la Diputación, junto a otros trabajos dedicados a los ritos tradicionales sorianos. Las fiestas de San Juan de San Pedro Manrique son únicas. No solo por su espectacularidad, sino por todo lo que representan. En ellas conviven tradiciones muy antiguas, incluso anteriores al cristianismo, con elementos que se han ido adaptando con el paso del tiempo.

El Paso del Fuego y la fiesta de las Móndidas se celebran el día 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan. El primero está reservado a los hijos del pueblo que atraviesan la alfombra de fuego descalzos en la madrugada de San Juan y la segunda se celebra durante la jornada del 24, en la que las protagistas son tres jóvenes de San Pedro que participan en el acto de la Descubierta, realizan la ofrenda del arbujuelo y recitan las cuartetas.

En definitiva, este trabajo permite entender estas fiestas de San Juan como una representación viva de la relación entre las personas, la naturaleza y sus creencias.