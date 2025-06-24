El Paso del Fuego en San Pedro Manrique, uno de los rituales más sobrecogedores de España (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Como cada 23 de junio, la pequeña localidad soriana de San Pedro Manrique se convierte en escenario de uno de los rituales más sobrecogedores y ancestrales de España: el Paso del Fuego. Coincidiendo con la noche de San Juan, los habitantes del pueblo —y, en particular, los llamados “pasadores”— cruzan descalzos una alfombra de brasas incandescentes ante la mirada de cientos de visitantes que acuden fascinados por esta tradición única. Lejos de ser un simple espectáculo, el acto está cargado de simbolismo, misticismo y un fuerte sentimiento de identidad colectiva.

El fuego fue preparado durante horas por los vecinos, en esta ocasión a pesar de las lluvias que caían en los primeros estadios de la hoguera. La brasa puede alcanzar temperaturas superiores a los 600 grados, pero los pasadores lo cruzan sin sufrir quemaduras, a menudo cargando un familiar o amigo como símbolo de protección y unión. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta ceremonia no solo desafía la lógica científica, sino que refuerza el vínculo entre generaciones y mantiene viva una tradición que se remonta, según algunos estudios, a tiempos prerromanos. San Pedro Manrique, con su Paso del Fuego, sigue siendo un punto de encuentro entre lo humano y lo sagrado, lo físico y lo espiritual.