El Instituto Machado se suma al eclipse con Vmbra

El Instituto Machado presenta su exposición Vmbra en la galería acristaladaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del denominado ‘Gran eclipse español’, un acontecimiento astronómico excepcional que no se repite desde hace cerca de 120 años y para cuya observación Soria ocupa una posición privilegiada, el IES Antonio Machado ha organizado unas jornadas divulgativas destinadas a acercar la astronomía al público. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Instituto y pretende ofrecer las claves necesarias para comprender y disfrutar plenamente de este fenómeno.

Una de las actividades más celebradas, es la exposición en la galería porticada del Instituto: ‘Eclipse dorado’, que acoge una selección de materiales procedentes del Museo Histórico del Instituto, además de una representación de los proyectos realizados por el alumnado.

El programa se amplía con actos hasta el 12 de mayo e incluirá conferencias, actividades de divulgación científica, observaciones astronómicas y una propuesta musical de clausura. Entre los temas que se abordarán destacan la mecánica celeste, la influencia de la meteorología en los eclipses, la exploración lunar y la fotografía nocturna y astronómica. Además, los asistentes podrán participar en observaciones del cielo tanto a simple vista como mediante telescopios.

Algunas de las actividades que aún se pueden disfrutan son la conferencia del día 8 ‘Fotografía nocturna. Sensor Natural’, prevista para las 20.00 horas y dirigida por Sr Arribas y J. L. G. Larred. Más tarde, a las 22.00 horas, la actividad se trasladará a la calle San Marcos, en Los Royales, donde se realizará una sesión de observación astronómica y astrofotografía, tanto a simple vista como con telescopio, en la que participarán Javier Pascual, Fernando Santamaría, Sr Arribas y J. L. G. Larred.

El día de más envergadura será el 12 de mayo, se desarrollarán tres propuestas diferentes. La primera será una observación solar y sesión de astrofotografía del sol en la plaza del Vergel a las 17.30 horas, guiada por Javier Pascual y Lucio Contreras. Posteriormente, a las 19.30 horas, el Salón Rojo albergará la charla-coloquio ‘La vuelta a la Luna: Artemis VS Chang’e’, también a cargo de ambos especialistas.

Como cierre de las jornadas, el Patio Gerardo Diego del Instituto Machado acogerá el concierto ‘Las voces de nuestros poetas’, interpretado por la Capilla Clásica Extrema Daurii bajo la dirección de Rafael Cacho.