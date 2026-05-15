Soria se une al Día Internacional de los Museos: El patrimonio visto por los niños

Creatividad infantil para celebrar el Día Internacional de los Museos en el Numantino.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Día Internacional de los Museos es una cita global que busca reivindicar estos espacios como motores de intercambio cultural y desarrollo social. En esta edición, el Museo Numantino ha decidido celebrar la fecha rompiendo las barreras generacionales con la iniciativa 'Crea Museo'.

A través de una galería de 189 dibujos, escolares de toda la provincia han reinterpretado el legado histórico de Soria, demostrando que los museos no son centros estáticos del pasado, sino instituciones vivas capaces de inspirar a las futuras generaciones. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 23 de mayo, reafirmando el compromiso del centro con la divulgación y la participación ciudadana en esta festividad internacional.