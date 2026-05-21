El programa de la Universidad de Santa Catalina abordará la fundación de El Burgo de Osma hace 950 años

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El 950 aniversario de la fundación de El Burgo de Osma (Soria) y la refundación de la Diócesis formarán parte del programa académico de los cursos de verano de Universidad Santa Catalina de El Burgo de Osma que alcanzan su trigésimo novena edición con una importante repercusión nacional.

El aniversario forma parte de un ciclo de nueve conferencias en las que intervendrán estudiosos y expertos en historia y patrimonio de El Burgo de Osma.

En las charlas se abordará las figuras de San Pedro de Osma, fundador de El Burgo, Juan de Palafox y Eleta, un burgense en la Corte de Carlos III, entre otros. Los ponentes también abordarán las últimas intervenciones arqueológicas en el castillo de Osma y los alquerques y grafitos de la Catedral.

La edición de este año incluye tres monográficos sobre historia y arte que impartirán las Universidades de Cantabria, Burgos y la Pontificia de Salamanca, que se desarrollarán entre el 20 de julio y el siete agosto.

El programa incluye otra serie de actividades complementarias, como exposiciones, conferencias y presentaciones de libros que movilizan la participación de más de 5.500 personas, a mayores de los matriculados en los seminarios que el año pasado convocaron a 160 alumnos, según explicó ayer el director de los cursos, Carmelo Gómez.

La Universidad Pontificia de Salamanca ofrecerá un seminario sobre ‘Figuras, Sucesos, Instituciones de la España Medieval’; la Universidad de Cantabria, sobre ‘Vivir en guerra en el Antiguo Régimen: normas, impactos y actores» y la de Burgos, sobre ‘Arte y monarquía. El mecenazgo regio a lo largo de la historia’.

El Ayuntamiento de El Burgo destina a estos cursos un presupuesto de 35.000 euros para los que recibe una colaboración de 10.000 euros por parte de la Diputación Provincial, gracias al convenio anual que ayer suscribieron ambas instituciones.

El alcalde, Antonio Pardo, puso en valor la apuesta del Ayuntamiento por esta programación cultural y universitaria que se ha mantenido en la villa burgense a pesar de que se han suspendido en otras provincias españolas «porque son difíciles de mantener».

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, destacó que es el sexto año consecutivo que se lleva a cabo este convenio de colaboración para apoyar estos cursos, una ayuda que se mantiene en el tiempo, y que aun sin convenio, ha existido siempre en anteriores ediciones, «sin olvidar el trabajo de la imprenta provincial editando los folletos y los carteles necesarios para su divulgación».

Los actos y los seminarios se celebrarán en el centro cultural de San Agustín, a excepción de la clausura que tendrá lugar en el claustro del Hotel Termal que fue la antigua sede la Universidad de Santa Catalina. «El Burgo tuvo Universidad durante 300 años», concluyó el alcalde de la localidad.