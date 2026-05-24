Soria viaja a Broadway con la Banda Municipal de Música

Broadway llega a Soria de la mano de la Banda Municipal de MúsicaMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La Banda Municipal de Música de Soria ofreció un viaje por algunos de los musicales más emblemáticos de Broadway en un concierto celebrado en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia dentro de la programación #eligetuprimavera de 2026. Bajo la dirección de José Manuel Aceña, la formación interpretó un repertorio inspirado en grandes producciones del teatro musical internacional, con piezas de títulos tan reconocidos como Los Miserables, Evita, Cats, West Side Story, Cabaret, Mamma Mia o El Fantasma de la Ópera. El recital contó además con la participación de los cantantes Paco Arrojo y Saray García como artistas invitados.

El espectáculo combinó arreglos sinfónicos con algunas de las melodías más populares de Broadway, acercando al público soriano temas tan conocidos como No llores por mí Argentina, Memory, New York, New York o Bella y Bestia son. La actuación volvió a poner de manifiesto la versatilidad de la Banda Municipal, que apostó por un programa variado y muy vinculado al mundo del teatro musical. El concierto reunió composiciones de autores de referencia como Andrew Lloyd Webber, Claude Michel Schönberg, Alan Menken o Leonard Bernstein.

Uno de los grandes atractivos de la velada fue la presencia de Paco Arrojo, actor y cantante con una amplia trayectoria en musicales tanto en España como en México y reconocido por sus interpretaciones en producciones como Jesucristo Superstar, Jekyll & Hyde o West Side Story. Junto a él actuó la soprano Saray García, artista valenciana especializada en lírica y con experiencia en importantes escenarios nacionales como el Palau de les Arts o el Gran Teatre del Liceu. Ambos aportaron su experiencia escénica y vocal a una noche dedicada al universo de Broadway.