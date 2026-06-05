La exposición de Antonio Soria 'De masa madre' es un homenaje al oficio artesano del panadero

Una serie de pinturas sobre el pan y la labor del panaderoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Espacio Alameda acoge estos días y hasta fin de mes una muestra que difícilmente deja indiferente a quien la recorre. Bajo el título De masa madre, el pintor soriano Antonio Soria presenta cuarenta obras al pastel que convierten el pan artesano y el oficio panadero en materia artística. No se trata de una exhibición al uso: el artista consigue que el visitante casi pueda percibir el aroma del horno y evocar aquellas conversaciones que antaño giraban en torno a la mesa del hogar.

La colección nace de un vínculo profundamente personal. Soria es hijo del recordado dueño de la panadería La Soriana, y en cada obra ha dejado aflorar los recuerdos de su infancia: las hogazas que se guardaban con celo y mantenían su sabor durante días, el ritmo pausado del trabajo manual, la paciencia que exige el oficio. A través de esa mirada íntima y cercana, el artista traslada al lienzo conceptos como el legado familiar, la memoria cultural y el saber hacer que definen a la panadería tradicional.

La exposición pone igualmente en valor la dimensión humana de una profesión exigente. La muestra rinde tributo al esfuerzo cotidiano de estos artesanos, ese sacrificio silencioso, tan alejado del reconocimiento público, encuentra en las obras de Soria un homenaje visual que lo rescata del olvido y lo sitúa en el lugar que merece dentro del patrimonio cultural y gastronómico de la provincia.

De masa madre puede visitarse en el Espacio Alameda hasta el próximo 1 de julio, en horario de martes a domingo de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.