Quién fue Gaya Nuño y por qué es importante para Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La tierra soriana ha dado hijos ilustres, algunos, incluso bastante desconocidos para los propios sorianos. Ese es el caso de Juan Antonio Gaya Nuño (1913-1976), un humanista infatigable, historiador y crítico de arte que cuenta con una prolija obra que alcanza los 70 libros, más de 700 publicaciones breves, folletos, separatas, artículos y prólogos.

Su visión conjunta de la historia y de la crítica ha marcado su destacada trayectoria profesional y fue un adelantado en su época por aunar ambas, algo que le granjeó ciertas desconsideraciones del mundo cultural de la época.

Nació en la localidad de Tardelcuende pero en su infancia se trasladó a vivir a Soria. Hijo de un médico involucrado socialmente, que fue concejal de la ciudad, creció en el seno de una familia culta y muy comprometida por la cultura.

Estudio Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y tras licenciarse trabajó como profesor y archivero de la Diputación.

La guerra civil truncó sus estudios de doctorado y en los primeros días perdió a su padre, uno de los represaliados en Soria por ser un destacado miembro de los partidos republicanos. Esta pérdida le marcó y se sumó la batallón Numancia para luchar en el frente de Guadalajara.

Tras la guerra llegó la cárcel, en la que estuvo preso cinco años y a partir de 1943 comienza a recuperar su trabajo académico y de investigador que desarrolló fuera de Soria (Bilbao, Barcelona y Madrid). Fue un especialista en catalogación y divulgación de fondos museísticos y destacó en la elaboración de biografías críticas y antológicas.

El historiador Gonzalo M. Borrás distingue cuatro periodos creativos de Gaya como historiador del arte. El primero coincide con su estancia en Bilbao en la que trabajó para destacadas editoriales; la segunda coincide con la que estuvo al frente como gerente de las Galerías Layetanas, en Barcelona, donde ingresó en el mundo de las galerías, exposiciones y el mercado de arte y fue en este periodo en el que entró en contacto con pintores como Dalí y Picasso y la tercera, es en la que desarrolla su actividad literaria, ya en Madrid.

Una de sus títulos más destacados es ‘El santero de San Saturio’ (1953) que es una crítica mordaz de la sociedad soriana del momento que llegó incluso a prohibirse su venta y su divulgación en aquellos años.

Este incidente no fue obstáculo para que el intelectual soriano y su esposa Concha de Marco donasen a la ciudad de Soria su legado de años de trabajo en el campo de la historia y de la crítica y que encuentra depositado en el centro cultural Gaya Nuño y pertenece a la Fundación Social de Castilla y León (FUNDOS).

El edificio alberga la biblioteca personal de los dos intelectuales, casi 24.000 registros con sus creaciones literarias, ensayos, cartas y obras relacionadas con el arte, además de obras pictóricas de Tàpies, Cossío, Zabaleta, Rogent y Saura y esculturas de Pablo Serrano y Oteiza, entre otros.