Fundos exhibe en Soria el fondo artístico de Gaya Nuño con 300 piezas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural Fundos Fórum Soria-Gaya Nuño acoge la exposición temporal ‘Gaya Nuño. Una modernidad española’, una muestra que reúne alrededor de 300 piezas, entre libros, obras y documentos de este crítico de arte y escritor soriano, que fue en palabras del director de la Fundación, José María Viejo, un «agitador intelectual, un hombre de referencia en la historiografía del arte moderno español que tuvo contacto con los artistas más notables de su generación».

"Gaya Nuño sigue siendo muy de nicho para los historiadores del arte", señaló para significar que la exposición invita a una nueva relectura de su trabajo, vigente 50 años después de su muerte. La exposición, impulsada por Fundos y el Ayuntamiento de Soria con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del crítico de arte soriano, propone un recorrido por su figura y su labor intelectual. Gaya Nuño es para los expertos una figura esencial para la reconstrucción de la modernidad artística española tras la Guerra Civil.

El comisario de la misma, José Juan Manuel Bonet, indicó, por su parte, que la exposición pretende exhibir la contribución decisiva al estudio y difusión de las primeras vanguardias artísticas, con especial atención a Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí, así como su interés por la pintura figurativa de posguerra, la Escuela de Madrid y la literatura española desarrollada dentro y fuera del país tras la Guerra Civil.

El horario de visita será de martes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de septiembre en el centro cultural Gaya Nuño.