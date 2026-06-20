Doce sanjuaneras al ritmo de dulzainas en un libro CD

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una selección de las doce sanjuaneras más conocidas, interpretadas al ritmo de dulzainas, se pueden escuchar en el libro CD que ha editado la Diputación Provincial en colaboración con el grupo Dulzaineros de Cañada Honda.

El Aula Magna Tirso de Molina acogió ayer la presentación de este trabajo, al que asistieron Carmen Hernández Saldaña y Francisca García Redondo, herederas de los compositores de las canciones sanjuaneras que conforman un legado inmaterial de la fiestas de San Juan en la capital soriana.

A cinco días de comenzar las fiestas de la ciudad, la Diputación presentó su contribución a estas fiestas, «gracias al inmejorable trabajo que ha realizado el departamento de Cultura», según manifestó el presidente, Benito Serrano.

Puso en valor «las costumbres y nuestras tradiciones para que perduren en el tiempo y tenemos que ser capaces de transmitirlas a las nuevas generaciones» y agregó que «espero que todos aquellos que por distintas motivos hayan tenido que abandonar nuestra provincia sigan manteniendo ese vínculo que a través de las sanjuaneras y les estimule el corazón cada vez que las oigan».

Es publicación se fraguó a través de una colaboración que solicitó el grupo de Dulzaineros de Cañada Honda a la Diputación con motivo de su 25 aniversario, según explicó el miembro del grupo, Javier Ramírez.

El grupo ha introducido arreglos nuevos Rafa Cacho y de Alexander Guzmán que han orquestado alguna más, adaptándolos a la dulzaina.

Actualmente no había piezas musicales grabadas con dulzaina « y al final poco a poco, aunque parezca que no, está en peligro de extinción», explicó Ramírez, por eso el grupo quería mantener la tradición, el instrumento y el folclore soriano y el castellano, «que al final la dulzaina es castellana y a nosotros nos toca la parte esta por la por las sanjuaneras» , agregó.

Se trata del primer volumen que se ha editado y desde la Diputación ayer se abrió la puerta a completarlo con otros sucesivos, ya que el repertorio de las sanjuaneras es amplio y alcanza hasta las 31 canciones.

El grupo interpretó algunas piezas en el acto que tuvo lugar en el Aula Magna Tirso de Molina.