Fotos antiguas de las Fiestas de San Juan de Soria (y otras más recientes y con 'poca pena')

La muestra puede visitarse en la galería acristalada del Instituto Antonio MachadoMARIO TEJEDOR

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

En blanco y negro y en color antiguo. Todas con el mismo sabor a las fiestas de San Juan de Soria. La Peña Poca Pena ha cumplido un año más una cita muy esperada para los amantes de la fiesta: su exposición de fotografías antiguas que va camino de su cuarto siglo de vida al cumplir su vigésimo-cuarta edición. Alrededor de 180 fotografías forman parte de esta muestra que puede verse en la galería acristalada del instituto Antonio Machado. Las imágenes pertenecen a personas que han respondido a la convocatoria de la peña para esta exposición de fotografías antiguas. “La gente responde muy bien y siempre viene preguntando para participar”, comenta Cinta Infante, miembro de la Poca Pena y coordinadora de la muestra.

El paso del tiempo añade variaciones a este emblemático concurso con mucho espíritu sanjuanero: a diferencia de hace algunos años, “ahora comienzan a aparecer fotografías en color; se nota que son antiguas porque no tienen ese color tan definido”, añade Infante, quien destaca el respaldo de los ciudadanos a esta iniciativa. Este año, la fotografía más antigua data de 1950 y las más recientes son de los años 1998/99. La peñista destaca, entre las que más le han llamado la atención, fotos de tastarros que “personalmente me han gustado mucho”, así como una imagen de un coche tirando de un carrito que era una llamativa bota de dos caños.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes en horario de mañana, de 12 a 14 horas, y de tarde, de 19 a 21 horas. También los sábados y domingos, de 12 a 14 horas, con excepción de este domingo por la Compra.

La Poca Pena es la peña más antigua de Soria, con una veteranía que este año alcanza los 70 años. Nació en 1956 a idea de un cura: el padre Luis de Jesús Crucificado, director de la Juventud del Carmelo, pronto secundada por miembros de la directiva de aquella congregación, los entonces jóvenes Pablo Luis Velilla, Alfredo García, Pedro Sanz, César del Riego y Carlos Pérez, según fuentes de la peña. “El principal motivo de esta constitución era darle a las Fiestas de San Juan un aire nuevo, un aire que había sido iniciado bastantes años antes por algunas peñas de amigos, pero que no habrían llegado a cuajar plenamente y que pasados los años desaparecieron totalmente”.