El Enclave de Agua, Soria Rock, teatro o danza en la programación cultural de verano de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La campaña cultural de Soria conquistará este verano las calles, barrios y parques de la ciudad con una propuesta "accesible, de calidad y participativa". A festivales como Enclave de Agua o Soria Rock se sumarán conciertos, danza, cortos o teatro en un programa que también se desplaza a los barrios.

La concejal de Cultura, Gloria Gonzalo Urtasun, ha presentado este lunes la programación cultural de verano del Ayuntamiento de Soria que bajo el lema #EligeTuVeranoEnSoria volverá a desplegar una "amplia oferta" de actividades entre los meses de julio y septiembre con música, teatro, danza, literatura, cine, divulgación científica, exposiciones y propuestas participativas repartidas por toda la ciudad, informa Europa Press.

La programación comenzará el 8 de julio y se prolongará hasta el 4 de septiembre con más de una veintena de ciclos culturales que tendrán como escenario plazas, parques, calles, barrios y espacios patrimoniales, consolidando el modelo de cultura abierta, descentralizada y accesible que impulsa el Ayuntamiento.

Gloria Gonzalo ha destacado que la cultura es "una de las grandes señas de identidad" de la ciudad y una "herramienta fundamental" para construir comunidad, revitalizar el espacio público y generar oportunidades.

En este sentido, ha subrayado que el programa responde a una apuesta por una cultura "accesible, cercana y participada", capaz de llegar a todos los barrios, todas las edades y todos los públicos.

Entre las propuestas destacan ciclos novedosos como 'A la Fresca en mi Calle', que recorrerá distintos puntos de la ciudad con una programación musical diversa. También otros más consolidados como 'Teatro en Verano', con compañías de referencia nacional en el parque de La Dehesa; La Banda en los Parques, uno de los ciclos más queridos por el público soriano; Los Cortos Van de Barrio; Soria Clásica, que alcanza su decimotercera edición; Soria Rock; Enclave de Agua; Expoesía, dedicada este año a las Mujeres del 27; o el ya consolidado Festival de Teatro de Calle.

La programación incorpora además propuestas vinculadas al eclipse solar que marcará los próximos años en la ciudad, como la experiencia inmersiva de astronomía en planetario portátil o el espectáculo divulgativo 'Eclipse, un escondite cósmico', además de iniciativas que combinan cultura, ciencia y divulgación.

El verano cultural incluirá también actividades participativas como los Wargames en la calle, la instalación de juegos Circomotik, talleres creativos, propuestas formativas, congresos, intervenciones artísticas urbanas y una amplia programación expositiva repartida entre el Palacio de la Audiencia, Espacio Alameda, Centro Cultural Gaya Nuño y otros espacios municipales.

Gonzalo ha destacado también la descentralización de la programación, con actividades en barrios como Santa Bárbara, Los Pajaritos, Santa Clara o el entorno de La Dehesa.

La concejal ha incidido en que el Ayuntamiento mantiene una apuesta decidida por la accesibilidad económica de la cultura, con una programación "prácticamente gratuita y con precios simbólicos en aquellas actividades que requieren entrada". "Queremos que el acceso no sea un freno para nadie. La cultura no es un complemento. Es una política pública esencial para generar pensamiento crítico, cohesión social, calidad de vida y también atracción turística", ha resumido.