Recorremos la exposición de Maximino Peña en El Burgo de Osma (fotos)

El Burgo de Osma acoge esta exposición antológica del pintor Maximino PeñaSANDRA GUIJARRO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Si recientemente el Centro Cultural San Agustín recibía la inauguración de la exposición '102: un siglo burgense' que representa un retrato colectivo de El Burgo de Osma, hoy fue el turno de 'Retrato de la costumbre', una ambiciosa retrospectiva dedicada al pintor soriano Maximino Peña, que podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre. La muestra permite conocer de cerca la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la pintura castellana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La exposición reúne cerca de medio centenar de obras procedentes de diferentes colecciones públicas y privadas, muchas de ellas exhibidas conjuntamente por primera vez. El acto inaugural, reunió a familiares del artista que pudieron aportar alguna pincelada más para conocer en profundidad al pintor nacido en Salduero.

El recorrido expositivo permite descubrir las distintas etapas y temáticas que marcaron la producción artística de Maximino Peña. Desde sus retratos, considerados entre los más sobresalientes de su época por la delicadeza de su técnica y la expresividad de sus personajes, hasta las escenas costumbristas inspiradas en la vida de la comarca pinariega, pasando por paisajes y bodegones que reflejan la versatilidad del creador salduerino nacido en 1863. También forman parte de la exposición varias pinturas conservadas por la Diputación de Soria, enviadas por el propio artista durante su estancia de formación en Roma gracias a la beca concedida por la institución provincial.

Durante la inauguración, los responsables de las administraciones organizadoras coincidieron en destacar el valor cultural de una exposición que reivindica el legado de un pintor estrechamente ligado a Soria y a sus raíces. La presencia de descendientes de Maximino Peña añadió un componente especialmente emotivo a un acto que sirvió para poner en valor una obra que retrató con sensibilidad la sociedad, las costumbres y los paisajes de su tiempo, ofreciendo además un valioso testimonio histórico de la provincia. La muestra se convierte así en una oportunidad única para redescubrir a uno de los grandes nombres del arte soriano y acercar su legado al público actual.