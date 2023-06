Álex Huerta y Javi Moreno liderarán al Numancia 2023-2024

Félix Tello Soria

El C. D. Numancia ha llegado este martes a un acuerdo con José Alejandro Huerta y con Javi Moreno para que ambos lideren el proyecto deportivo del equipo rojillo de la temporada 2023-24. Alex Huerta asumirá la dirección deportiva del club soriano y Javi Moreno será el técnico que buscará como principal objetivo devolver al C. D. Numancia a Primera RFEF.

José Alejandro Huerta Romero (11 de julio de 1981) se ha convertido en nuevo director deportivo del C. D. Numancia. Alex Huerta comenzó su carrera como técnico en las categorías inferiores del club numantino, pasando por casi todos los escalafones altos del fútbol base rojillo –juvenil y filial- hasta recalar en el primer equipo como ayudante de Luis Carrión en Segunda A y Manix Mandiola en Segunda B.

Tras la destitución de Manix Mandiola en enero de 2021, Alex Huerta se hizo cargo del primer equipo, al que dirigió hasta final de temporada.

En el tramo final de la temporada 21-22 y durante buena parte de la temporada 22-23, Alex Huerta ha dirigido al C. D. Izarra, equipo de Segunda RFEF. Esta será su primera experiencia como director deportivo, si bien el conocimiento de la categoría en los tres últimos años es de sobra contrastado.

El valenciano de Silla, Javier Moreno Valera, es el nuevo técnico del C. D. Numancia para la temporada 2023-24. Javi Moreno (10 de septiembre de 1974), fue jugador del C. D. Numancia en la histórica temporada del primer ascenso a Primera división (1998-99). Jugó en calidad de cedido por el Deportivo Alavés.

En la recién finalizada campaña, Javi Moreno ha entrenado a la S. D. Tarazona, club con el que ha ascendido a Primera Federación.

Tras una notable carrera como futbolista, colgó las botas y pasó a los banquillos, donde inició su andadura como técnico en el Utiel, manteniéndose en el puesto durante dos temporadas y media, hasta el año 2015.

Fue el club en el que jugaron su padre y abuelo. Seguido de ello, aterrizaría en el banquillo del Novelda, donde dirigió al conjunto alicantino una campaña. En 2019 cogió las riendas del CD Pozoblanco en Tercera División, al que salvó del descenso pese a cogerlo en el último lugar de la tabla.

En 2020, con la temporada ya iniciada, firmó como entrenador de la S. D. Ejea. Un año después, entrenó al C. F. Badalona y el año pasado firmó por la S. D. Tarazona, equipo con el que ha logrado el ascenso a Primera Federación tras superar en el play off a la S. D. Compostela y al C. D. Navalcarnero.