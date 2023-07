El fútbol de Castilla y León se emociona

Redacción Soria

El Valor de un Centenario”, la gala de homenaje a los protagonistas del fútbol castellano y leonés en sus diez décadas de existencia, ha llenado la sala sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid con 1.300 invitados, autoridades y homenajeados.

Los castellanos y leoneses más ilustres de nuestro fútbol han desfilado por el escenario para recoger la insignia del Centenario de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol: futbolistas internacionales de todas las épocas, árbitros y entrenadores de Primera División, los cuatro clubes centenarios, pioneros del fútbol femenino regional, los campeones del Mundo del Caja Segovia FS en el año 2000 y los futbolistas aficionados de la Selección de Castilla y León como Campeona de Europa de la Copa de Regiones UEFA en 20009.

Con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo; Vicente del Bosque o Eusebio Sacristán, presidentes de los clubes más señalados de Castilla y León, entre otros muchos invitados, el fútbol de Castilla y León se ha emocionado y ha aplaudido a sus homenajeados.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, envió un mensaje de felicitación: «Enhorabuena a la Federación por vuestra contribución en los sueños de los futbolistas y las emociones de los aficionados. Habéis impulsado un sólido tejido deportivo y habéis ofrecido oportunidades a jóvenes. Estoy seguro de que, con vuestro trabajo, y el de clubes y futbolistas, seguiremos celebrando éxitos. Feliz Centenario a todos».

“El Valor de un Centenario”, presentado por el periodista salmantino de CyLTV José Luis Martín y las actrices vallisoletana y palentina María Negro y Alba Frechilla de Valquiria Teatro, han repasado los datos y hechos más relevantes del balompié regional desde su creación y progreso hace ahora un siglo.

El director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, se ha referido, en su intervención, al valor del fútbol como importante factor social en Castilla y León.

Con un espectáculo de vídeo mapping con imágenes, sonido y recuerdos relacionados con el fútbol regional; así como la actuación del grupo vallisoletano Siloé, con su tema “Nada que se parezca a ti”, dedicado al territorio castellano y leonés, “El Valor de un Centenario” ha emocionado a los invitados. Durante la celebración, los asistentes han tenido la oportunidad de convertir la sala sinfónica en un estadio de fútbol convirtiendo el patio de butacas en un tifo multicolor, rindiendo homenaje a las aficiones.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha querido enviar un mensaje a los homenajeados castellanos y leoneses: «Conmemorar lo más importante del futbol de Castilla y León en estos 100 años es verdaderamente emocionante. Mi reconocimiento a todos ellos. Nuestro cariño a esta Federación y a Castilla y León que se verá reforzado con la llegada de la Selección en el mes de noviembre”

El presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino S. Maté, ha tenido palabras de agradecimiento: «El fútbol crea riqueza. Y el fútbol de Castilla y León no puede quedarse atrás por no tener las colaboraciones que merece. Como dice nuestro lema del Centenario, el fútbol crea recuerdos y comparte sentimientos. Piensen en algún otro aspecto de la vida que tenga esa capacidad porque no hay demasiados», indicó.

Maté sacó pechó tirando de números. «El fútbol resurgió tras la pandemia y se superó a sí mismo, batiendo marcas de licencias en Castilla y León. Hoy, hay 53 mil personas en nuestra Comunidad que juegan al fútbol federado. Quédense con la enseñanza de que el fútbol siempre revive. Llegamos a 2.023 con récord de futbolistas y de equipos registrados y de partidos celebrados».