Soler y Royo: experiencia en el campo para el Numancia

Raúl Alonso Soria

Entre ambos acumulan más de 200 partidos en Segunda B. Una experiencia que quieran poner al servicio del Numancia en esta próxima temporada buscando conseguir el objetivo inicial marcado. Soler, procedente del Alcoyano, juega en la posición de lateral derecho, aunque puede ocupar cualquier puesto del flanco diestro del equipo. Su compañero Diego Royo, ex del Tarazona con el que viene de conseguir el ascenso a Primera RFEF, puede actuar tanto de central zurdo como de lateral izquierdo.

Tras recibir la oferta del Numancia, no dudaron en aceptarla. «Surgieron varias propuestas de 1ªRFEF, pero yo quería un proyecto ambicioso y cuando surgió la llamada del Numancia no tuve ninguna duda. Fue una decisión bastante fácil. Lo hablé con la familia y decidimos venir aquí y unirme a este proyecto y poder llevar al Numancia a la categoría que le toca», apunta Soler. «Venir aquí es una ilusión».

El año pasado fue el máximo asistente de toda la Segunda RFEF con el Ibiza Islas Pitiusas (17 asistencias). «Voy a aportar trabajo, humildad. Dentro del vestuario soy una persona muy cercana que intento ayudar lo máximo posible a todos. Dentro del campo puedo aportar velocidad por la banda. Creo que vamos a disfrutar todos mucho».

Felicidad en el rostro de Soler, y en el de su compañero Royo. Pese a lograr un histórico ascenso con el equipo de su pueblo, la presencia de Javi Moreno en el banquillo numantino fue determinante para decidir cambiar de aires. «Con él ha sido todo muy fácil. Me ha tratado muy bien, me ha llevado como un hijo y no me lo pensé ni un segundo. Quería estar otro año con él. Mi padre está muy relacionado con el Tarazona, era el primer año que volvía a casa después de estar cuatro en Tudela, y ser de Tarazona y dejar al equipo en las condiciones que lo hemos dejado, que hemos ascendido, sí cuesta un poco dejarlo».

Su vinculación familiar con Soria, unos primos de su madre son sorianos, también ayudó a la hora de dar este nuevo giro en su carrera deportiva. Formado en la cantera del Athletic Club, cuenta con más de 200 partidos en Segunda B tras jugar también en Baskonia, Arenas y Tudelano. «Espero aportar experiencia, un poco de liderazgo, y en los momentos difíciles un poco de calma. Ayudar a los compañeros en lo posible, y sobre todo a los jóvenes que tienen que ser los que nos den ese punto de tirar hacia arriba».

Soler y Royo están agradecidos a las facilidades dadas desde el primer momento por parte del club. Y encantados de las instalaciones que se han encontrado para realizar su trabajo. Primera semana de pretemporada, cinco días de entrenos y nueve sesiones, y únicamente palabras de agradecimiento y el convencimiento de darlo todo para que el Numancia suba, al menos, un peldaño en el fútbol nacional. Ahora toca disfrutar de dos días de descanso.

El Numancia sigue trabajando en los despachos. En la actualidad, Javi Moreno cuenta con 18 jugadores a sus órdenes, más los seis futbolistas de la cantera que están realizando la pretemporada con el primer equipo. El Director deportivo, Álex Huerta, admite que tendrán que llegar nuevos fichajes. «Al menos tres jugadores más. Estamos valorando muchos perfiles. Igual que ya tenemos una base sólida tanto para la pretemporada como para los primeros partidos, no queremos precipitarnos. Queremos tener muy claro que jugadores tienen que venir, tenemos algunas negociaciones abiertas, y no vamos a tener prisa». Huerta se muestra satisfecho de las nuevas incorporaciones.