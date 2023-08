Fermín Cacho: 31 años del oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona

Raúl Alonso Soria

Hay acontecimientos que aunque pasen los años se mantienen vivos en la retina del buen aficionado al deporte. Acontecimientos que por su grandeza merecen ser recordados aniversario tras aniversario. Un 8 de agosto de 1992, en el Estadio de Montjuic, un soriano, nacido en el pueblo de Ágreda, hacía vibrar a toda una provincia, a todo un país. Fueron 3 minutos, 40 segundos y 12 centésimas de emociones, que dieron paso a un estallido generalizado de alegría, de júbilo, de locura. Una sensación muy, muy difícil de poder describir con palabras. 31 años después el oro olímpico de 1.500 de Fermín Cacho sigue siendo la mayor gesta conseguida por el atletismo español y uno de los hitos más importantes del deporte patrio.

Durante los últimos 300 metros un país entero se paralizó para empujar a este soriano ilustre hacia la victoria. «A falta de doscientos metros, me di cuenta de que estaba en estado de gracia y que habría ganado igual. Herold quiso pasar a Chesire por la calle dos, y este, que iba por la uno, se abrió para obstaculizarle un poco. Vi el hueco y me grité: a tope, Fermín, a tope. Ahora o nunca. Y ataqué, ataqué con el alma, con el corazón, a reventar. Al pasar junto a Chesire le metí un poco el codo, cambié el ritmo y volé. Cuando faltaban ochenta metros, vi que era campeón. Soy campeón, campeón olímpico. He ganado. He conseguido lo que venía a buscar».

Su imagen llegando exultante a meta con los brazos en alto sigue siendo la fotografía más representativa de Barcelona ‘92. Para enmarcar. Una imagen emblemática de lo que se pudo vivir en el estadio. Unos pocos privilegiados, especialmente familiares y amigos de la peña que lleva su nombre, tuvieron el honor de poder vivirlo in situ. La mayoría de sus paisanos vibraron frente al televisor. Hoy, 8 de agosto de 2023, 31 años después de esa proeza hasta la fecha irrepetible, aún se siguen emocionando reviviendo esas imágenes. Una gesta, una hazaña, eterna.