Otra cita histórica

Raúl Alonso Soria

Un total de 58 españoles (31 mujeres y 27 hombres) competirán desde este sábado y hasta el próximo 27 de agosto en el Campeonato del Mundo de Atletismo, un campeonato que inició su andadura hace exactamente 40 años y que llega a su 19ª edición en Budapest. Entre esta amplia delegación nacional encontramos a la soriana Marta Pérez Miguel. Para la atleta que entrena Antonio Serrano será su cuarta participación en una cita mundialista, después de haber estado presente en Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022. Precisamente, el año pasado logró ser finalista en el 1.500, terminando en la 11ª posición (4:04.25).

Pérez, en una entrevista recogida por medios como Soy Corredor, señala que acude a tierras húngaras en un buen momento de forma. «En las competiciones que he hecho, casi quitando el Campeonato de España, que es dónde peor corrí, me he encontrado muy bien. No todo es el reloj pero en Budapest hice 4:02.35 (18 julio) en la última carrera y el año pasado no bajé esa marca en toda la temporada. Eso es indicativo de que llego bien», añadiendo que «tengo que ir carrera por carrera. Estoy la veintipico del ránking y no todo lo dicen las marcas. Quiero estar en la semifinal y creo que estoy en forma para estarlo porque soy capaz de competir. A partir de ahí sé que las eliminatorias son complicadas, que pasan veinticuatro y que igual que corres tú corren las demás. Entre 4:00 y 4:03 hay una densidad muy importante de atletas. Saldré a por todas, con una buena planificación y como si fuera una final, igual que cualquier carrera».

El primer escalón lo intentará subir en la jornada de este sçabado. Hará su estreno en la ronda previa que se celebrará desde las 13.15 horas. El primer objetivo es acceder a las semifinales. Idéntica meta que persiguen sus compañeras Esther Guerrero y y Águeda Marqués. Las semifinales tendrán lugar el domingo, a las 17.05 horas, y la final en la que espera poder repetir presencia la soriana se correrá el martes, 22 de agosto, a partir de las 21.30 horas.

Marta Pérez acude a Budapest después del subcampeonato de España logrado en Torrent, en una final donde a su conclusión ella misma reconoció no haber tenido muy buenas sensaciones. Desde entonces, una exhaustiva preparación que ha realizado en su tierra natal. Primero en solitario, y después con el grupo de entrenamiento llegado desde Madrid en busca de la altitud de la capital soriana. Junto a Marta, y el entrenador Antonio Serrano, compartieron tartán del estadio de Los Pajaritos la relevista Herminia Parra, las obstaculistas Irene Sánchez-Escribano y Marta Serrano y la ochocentista Daniela García.