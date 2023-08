Marta Pérez se queda fuera de la final de los 1.500 metros del Mundial de Budapest

Raúl Alonso Soria

Lo de hoy ha sido un caluroso domingo de verano para enmarcar. Transcurrió de alegría en alegría. Se amontonaron las buenas noticias. Un domingo, sin duda, de reivindicación del deporte femenino. Primero fue la marchadora granadina María Pérez logrando el oro en los 20 kilómetros marcha, y al mediodía la selección española de fútbol con un histórico título mundial que en Soria, como en el resto del país, se vivió con emoción e intensidad. Lo mismo que horas después hizo con la carrera de su paisana Marta Pérez Miguel en la primera de la dos semifinales del Campeonato del Mundo que se viene celebrando en Budapest.

Se quedó cerca, muy cerca de poder acceder a la gran final del ´milqui`, prevista para el martes. Demostró tener fuerzas para haberlo logrado, la recta de llegada se le quedó corta, pero a pesar del último esfuerzo terminó séptima, cuando el pase lo conseguían las seis primeras atletas clasificadas.

En una carrera lenta, donde el grupo permaneció unido hasta los metros finales, a Marta Pérez le penalizó ir situada por el interior. Cuando quiso reaccionar, tuvo que ceder metros para poder salir del ‘encierro’ en que se hallaba, y fue una desventaja difícil de contrarrestar. Una pena teniendo en cuenta la manera en la que cruzó la meta. Con gesto de rabia.

De haber podido estar más cerca de sus seis primeras rivales de no haber sido por la mala colocación con la que entró en la recta final. El reto no cabe duda de que era complicado. Marta Pérez partía con el noveno mejor tiempo de las integrantes de la carrera. Pero una vez visto el desarrollo de la semifinal queda el regusto de lo que pudo haber sido, y no fue.

La carrera no se rompió en ningún momento. Nadie quería perder su sitio. La keniana Chepchichir fue la encargada de comandar la prueba. Marta Pérez marchó siempre por el interior, relegada a la calle 1, y en posiciones retrasadas. Cuando en la última vuelta quiso recuperar y pudo encontrar hueco demostró tener fuerzas, pero tuvo que recorrer más metros de los necesarios. La sexta clasificada, la italiana Cavalli, cruzó la meta únicamente 13 centésimas antes que la soriana. Una auténtica pena, pero eliminada con honores.

En la segunda semifinal, su compañera Esther Guerrero terminó novena, con mejor marca personal para (4:00.13) y mínima para los próximos Juegos Olímpicos.