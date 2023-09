Lluelles dice que el BM Soria "no renuncia al papel de favorito" en el debut de Liga ante Arroyo

Félix Tello Soria

Las pruebas se acabaron para el Balonmano Soria con el fin de la pretemporada y el inicio de la competición oficial este sábado (19.00 horas) en el polideportivo del San Andrés ante el BM Arroyo. Todo está preparado para el debut de un equipo soriano que volverá a contar con Jordi Lluelles como entrenador. Será la cuarta campaña de un técnico catalán que aspira a jugar de nuevo el play off de ascenso a División Honor Plata. Por delante 30 jornadas y la primera será este fin de semana ante un rival que es muy inferior a los sorianos. "No renunciamos al papel de favoritos", afirmaba un Lluelles que quiere arrancar con buen pie la competición oficial.

Entre el BM Soria y el BM Arroyo hay una diferencia abismal en cuanto a calidad y a objetivos, por lo que todas las quinielas dicen que los amarillos no debería tener la menor dificultad para sumar los dos primeros puntos del curso. "No nos tenemos que esconder y no renunciamos al papel de favoritos para ganar, aunque también tenemos que tener en cuenta que el año pasado ya fueron capaces de ganar a Gijón", indicaba Lluelles. Y es que cara a cara estarán un BM Soria que pasa por ser uno de los 'cocos' de este Grupo B de la Primera Nacional y un BM Arroyo que únicamente piensa en la salvación. De hecho, los vallisoletanos descendían en el ejercicio pasado aunque fueron repescados por la Federación Española de Balonmano para militar en Primera Nacional.

El BM Soria iniciaba la pretemporada el pasado 3 de agosto y atrás deja casi mes y medio de entrenamientos y de encuentros amistosos. "Todos tenemos unas ganas enormes de iniciar la Liga y de afrontar estas apasionadas 30 jornadas de competición", señalaba el barcelonés.

De cara a este arranque liguero, Lluelles cuenta con todos sus efectivos al cien por cien. "Los jugadores están a tope y con muchas ganas de demostrar". Y es que tras los exigentes entrenamientos todos los componentes de la plantilla quieren disputar el máximo de minutos sobre la cancha.

Lluelles también se refería a la afición soriana y a las ganas que tiene de volver a ver balonmano de competición tras el parón veraniego. "La gente me dice que tiene muchas ganas de vernos y me están demostrando que están ilusionados con el proyecto que se ha creado. Les queremos dar una alegría".

Sobre el objetivo a largo plazo de entrar entre los dos primeros clasificados para jugar el play off de ascenso, el técnico aseguraba que "nuestra ambición es clasificarnos para esta promoción, pero en estos momentos queda muy lejano".

Sólo una derrota en pretemporada

El BM Soria buscará el sábado los primeros puntos después de una pretemporada "notable" en la que el equipo de Jordi Lluellles únicamente ha perdido un partido, concretamente ante Burgos en el que fue el primer choque de preparación. Desde aquel 9 de agosto los sorianos han disputado otros cinco partidos amistosos con un balance de tres victorias y dos empates. El BM Soria ganaba los dos compromisos jugados ante Anaitasuna B y el jugado ante el Casademont, mientras que empataba ante Guadalajara y Villa de Arranda.