Numancia: no hay dos sin tres

Raúl Alonso Soria

Eliminados de la Copa, toca centrarse de manera exclusiva en la Liga. La derrota del pasado miércoles en Talavera de la Reina la vieron muchos seguidores como un alivio. Hoy por hoy el CD Numancia no está como para poder afrontar con garantías de éxito partidos entre semana. Aunque Javi Moreno haga las rotaciones que pueda hacer, siempre según las circunstancias del momento actual de la plantilla, el tener que jugar domingo, miércoles y domingo es una carga física inasumible.

El equipo necesita semanas ‘blancas’ para poder preparar los siguientes partidos. Y, aunque el objetivo de poder disputar la Copa del Rey era un aliciente más que atractivo (y mucho más para un club que se dio a conocer en este torneo) lo verdaderamente importante es, sin duda alguna, la competición doméstica, la Segunda Federación.

La Copa Federación no llegó en buen momento. Lo ha reconocido el propio técnico. Físicamente el equipo, debido a una pretemporada plagada de incidencias, viene sufriendo en exceso. De esta manera, nunca a una derrota como la de esta semana se le pueden sacar conclusiones más positivas. Borrón y cuenta nueva en la preparación del staff numantino para perseguir el ascenso de categoría.

Evidentemente, en el encuentro de esta tarde el míster volverá a hacer variantes en relación al encuentro copero, y al liguero ante Atlético Paso. Dejando a un lado los posibles cambios de fulanito por menganito (baja sensible es la de Alain Ribeiro), Javi Moreno podría optar por volver a la defensa de cuatro tras la apuesta en las últimas jornadas de jugar con cinco atrás. Un sistema utilizado más por obligación debido al estado de forma del plantel que por sus convicciones futbolísticas. Todo pasaba por estar bien resguardados. Aunque debido al número de goles encajados no se puede decir que diera el resultado esperado. Moreno quiere un equipo valiente, atrevido, y que no comience los encuentros por debajo en el marcador.