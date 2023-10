Toribio ve una Superliga para el Grupo Herce "más dura" que la del curso pasado

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

La Superliga está ahí, a la vuelta de la esquina con la disputa de la primera jornada en el que el Grupo Herce Soria recibirá desde las 19.30 horas del sábado al CV Manacor. El entrenador de los celestes, Alberto Toribio, analizaba la actualidad de su equipo y valoraba una competición que ve "más dura" que la del curso pasado. Toribio sabe que el listón que dejaron está muy alto con el título de la Copa del Rey y el subcampeonato liguero y por ello habla de un "control de la expectativa".

Ese 'control de la expectativa' lo explicaba Toribio: "No podemos pensar en lo que se logró. Somos un club humilde y no siempre las cosas van a salir rodadas. Tendremos que saber afrontar los malos momentos que vendrán". Y es que los éxitos del ejercicio anterior no pueden cambiar las perspectivas de un Grupo Herce que "como primer objetivo tiene que tener el clasificarse para la Copa del Rey entrando entre los ocho primeros. Y para ello el partido de este fin de semana ante Manacor es importante", afirmaba el vallisoletano.

Toribio se refería al conjunto manacorí, al que los sorianos ya derrotaban en pretemporada en Los Pajaritos. "Manacor ha mejorado mucho respecto al que jugó en Soria en verano. Es un equipo todavía por hacer".

El técnico es prudente y sabe que en esta competición cualquier rival te puede complicar la vida. Y es que Toribio se refería a esta Superliga 2023-2024 e indicaba que "va a ser más dura este año". El preparador celeste descartaba que, como pasó la campaña anterior con Textil Santanderina, Boiro y Palma, tres equipos se queden descolgados de los demás.

Toribio se centraba en los suyos y reconocía que este Grupo Herce va a jugar "diferente" al del campeonato 2022-2023, "aunque la filosofía del equipo va a ser la misma". No daba muchas pistas sobre los cambios, aunque parece que el bloqueo parece que se potenciará. "Tenemos jugadores diferentes y por ello se tienen que cambiar cosas". Sobre los fichajes tenía palabras de elogio al afirmar que "se están amoldando bien, con la mete abierta a los cambios".

Guaguas Las Palmas volverá a partir con el cartel de favorito para ganarlo todo y sobre los canarios la valoración de Toribio es de primera mano tras el choque de la Supercopa del domingo pasado. "Perdemos 3-2 y nos sacan tres equipos diferentes. Presupuestariamente estamos más lejos todavía de ellos, pero a nivel de juego por lo visto el domingo sí que estamos más cerca".