Lluelles quiere un BM Soria sólido en La Robla porque "cualquiera te moja la oreja"

El día y la noche. Así son las trayectorias del BM Soria y del 4 Valles La Robla en estas primeras jornadas de Liga en las que los sorianos son líderes con pleno de victorias mientras que los leoneses están en las profundidades de la clasificación con cero puntos en su casillero. A pesar de las notables diferencias entre unos y otros el mensaje de Jordi Lluelles es claro: "Esta Liga es muy competitiva y si te despistas cualquiera te moja la oreja".

Y es que el entrenador del BM Soria quiere que su equipo afronte el partido de la cuarta jornada con los cinco sentidos para que no haya que lamentar sustos como el de la primera parte de hace quince días en la cancha de Astillero. "A lo largo de la semana les he recordado a los jugadores que el año pasado en La Robla no pasamos del empate", apuntaba el catalán.

Lluelles avisa de que en esta competición no hay caminos de rosas y no se fía de un rival como el cuadro leonés que ha perdido los tres partidos que ha disputado en el campeonato. "Es un rival herido que juega ante su afición y si no hacemos las cosas bien tendremos problemas. Cierto es que si metemos la quinta o la sexta marcha pocos rivales nos pueden aguantar".

Lluelles continuaba analizando al cuadro leonés e indicaba que "es un proyecto nuevo y le está costando ensamblar la piezas. Hay que tener cautela porque en su cancha seguro que es un equipo que se crece".

De cara a este compromiso en La Robla de este sábado desde las 19.00 horas, el BM Soria tiene a dos jugadores como Fran Revuelta y Sarasola con problemas físicos, aunque el cuerpo técnico espera contar con ambos en la cita de este fin de semana.