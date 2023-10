El San José recupera el liderato tras volver a la senda del triunfo

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El San José se imponía por 2-0 al Deportivo Arenas y de esta forma recupera el liderato de la Regional de Aficionados. La jornada para los equipo sorianos de la categoría fue propicia ya que el Uxama se imponía por 1-2 al Vistas Alegre mientras que el Calasanz sumaban un valioso punto ante el potente Villarcayo.

El San José suma nueve puntos por los siete del Uxama. Peor parado sale el Calasanz con sólo dos puntos. El Numancia B juega este domingo en el feudo de la Cebrereña.

El Sporting Club Uxama acaba dando la vuelta al marcador gracias a los goles de David Miranda y Óscar que han dado los tres puntos al equipo. El CD Internacional Vista Alegre se encuentra en la tabla de clasificación decimocuarto con solo un punto en su casillero y ha intentado buscar su primer victoria en casa, mientras que el Sporting Club Uxama, undécimo, con cuatro puntos con el objetivo de asaltar el José Manuel Sedano y llevarse los tres puntos.

La primera parte ha sido bastante eléctrica e igualada para los dos conjuntos. El Sporting Uxama ha tenido pocas ocasiones reales de peligro, ya que no se ha acercado mucho al área, aún así de las pocas oportunidades que ha tenido el equipo visitante han ido todas a fuera de la portería rival. Por otro lado, el Vista Alegre no ha tenido efectividad de cara a gol durante la primera media hora de encuentro, aunque antes de irse al descanso, en el minuto X, el jugador local X ha marcado un gol increíble desde lejos de la portería de Alberto que no se esperaba.

El segundo tiempo ha empezado con un gol de David Miranda en el minuto 48 por parte del Sporting Uxama en el que el portero local no ha podido impedir dada la potencia que llevaba ese disparo que ha acabado al fondo de las mallas. Más adelante, en el 52´ se avanzaba por primera vez en el partido el conjunto visitante obra de Oscar en un contragolpe letal para el Vista Alegre que en un primer momento Jorge coge la pelota, pero se le escapa y el delantero del equipo rival la envía dentro de su portería. Finalmente, el Sporting Uxama suma tres puntos muy importantes en este inicio de liga.