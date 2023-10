El Almazán remonta y suma su segunda victoria consecutiva (1-2)

Once del Almazán que se enfrentó en la primera jornada al Santa Marta.Twitter Almazán

Publicado por Redacción Área 11 Verificado por Creado: Actualizado:

El Almazán finalmente acaba girando el marcador a su favor gracias a dos goles de Albitre y Bassirou en la segunda parte. Por su parte el CD Laguna, empezó bien el encuentro aunque por sus fallos en defensa no pudo puntuar en un eléctrico match. El CD Laguna está decimoctavo con cero puntos en la tabla de clasificación buscando hoy su primera victoria en casa que le permita salir del descenso, mientras que el CD Almazán llega a La Laguna con tres puntos situado decimocuarto en la liga.

El primer tiempo ha sido bastante igualado para los dos equipos, ya que han tenido ciertas opciones para llegar a la portería rival generando peligro en ambas áreas. El Almazán ha empezado bien el encuentro quedándose con la posesión del partido y, además, ha tenido varias aproximaciones peligrosas a la portería de Oliver aunque la mayor parte de ellas se han ido altas o las ha blocado el portero con seguridad. Ahora bien, en el minuto 28, Isma Casado por parte del Laguna ha disparado con potencia el balón y ha provocado que éste entrara como un obús hasta el fondo de las mallas, Paisa, el portero local, no ha podido hacer nada ante ese misil. Minutos más tarde, el equipo visitante ha llegado a la parcela rival con cierta peligrosidad, pero la defensa del Almazán ha estado muy atenta y no ha dejado filtrar ningún balón prometedor. Por su parte, el conjunto local ha encadenado unos buenos minutos finales antes de irse al descanso para intentar aumentar la ventaja en el marcador, aunque tanto la zaga del Almazán como su portero Paisa no han dejado que la pelota entrara dentro de su portería. En los últimos instantes, los visitantes han hecho un contragolpe muy peligroso que finalmente ha quedado en nada, ya que el disparo se ha ido bastante desviado del meta local.

En la segunda parte el Laguna ha empezado con una buena ocasión, pero no ha sabido aprovecharla, ya que Paisa ha blocado con seguridad el balón. En el minuto 54, Javi Albitre por parte del Almazán ha chutado desde fuera del área y ha enviado el balón dentro de la portería del portero local, poniendo así las tablas en el marcador del eléctrico encuentro que se estaba viviendo en el verde. A partir de aquí, el conjunto visitante ha comenzado a dominar más la posesión, ya que se les veía con ganas de remontar el match, además que estaban constantemente en la parcela del Laguna provocando mucho daño en la zaga. Cuando faltaban quince minutos para que el partido se acabase, Bassirou hacía el segundo para el Almazán dejando encarrilado el encuentro por lo que quedaba. El conjunto local ante este último tanto fue a intentar puntuar en el encuentro aunque no hubo fortuna por falta de acierto en la definición de los disparos de los jugadores. Finalmente, la remontada del equipo visitante les sirvió para llevarse los tres puntos y seguir sumando en la tabla.