El BM Soria sigue inmaculado

Sufrió mas de lo previsto BM Soria para imponerse a Ezequiel 4Valles La Robla en un encuentro en el que el equipo local se mostró muy fuerte e incisivo durante todo el encuentro, obligando a los sorianos a esforzarse al máximo para romper una igualdad que se prolongó hasta el minuto 25 de partido.

Poco esperaba el líder encontrarse tanta resistencia en su visita a La Robla, donde el Ezequiel 4Valles La Robla no se amilanó ante el líder, al contrario, con poco que perder, los locales salieron a por todas y apenas tardaron 44 segundos en adelantarse en el marcador. BM Soria no conseguía sacudirse la presión del rival y pese a todos sus efectivos, tardó mas de 6 minutos en conseguir su primera ventaja en el electrónico (4-5). Despertaban los sorianos y obligaban a su rival a emplearse a fondo, lo que provocaba la primera exclusión en el Ezequiel 4Valles La Robla, que en inferioridad veía como los sorianos se iban hasta los 3 goles de ventaja (4-7, minuto 11). Pero los de La Robla no bajaban los brazos y presionaban con todo. Kevin Lodos tenía que irse durante dos minutos al banquillo y los locales aprovechaban para neutralizar la ventaja visitante y colocar el 7-7 en el luminoso.

El partido estaba igualado. Cierto es que los sorianos se mostraban mucho mas efectivos cuando llegaban sobre la portería contraria, donde fallaban poco, y eso les permitía adelantarse en el luminoso una y otra vez, aunque lo cierto es que los de Jordi Lluelles no se acababan de sentir cómodos en la pista y pese a pequeños arreones, no conseguían dejar atrás a un rival voluntarioso y que tiraba de coraje para mantenerse en el partido, que al minuto 19 llegaba con 10-10 en el marcador.

Parecía que los sorianos podrían romper el partido cuando, en el minuto 20, los locales sufrían una doble expulsión, pero lo cierto es que Ezequiel 4Valles La Robla se mantuvo firme en defensa y salvó una situación muy peligrosa con un parcial de 0-1. Los sorianos se desesperaban por minutos, y a cinco minutos del descanso la igualdad seguía siendo máxima (13-13). Sin embargo, en la recta final, los de Lluelles metieron una marcha mas y sacaron provecho del desgaste físico sufrido por su rival para meter una marcha mas y firmar un parcial de 1-5 que les permitía irse al descanso con una renta de cuatro goles (14-18).

Tras el descanso, volvió la igualdad a la cancha, con un Ezequiel 4Valles La Robla que ponía toda la carne en el asador para tratar de meterse en el partido y, aunque no conseguía recortar distancias, los locales impedían, al menos, que BM Soria continuase ampliando su ventaja en el electrónico pese a la exclusión de Robles (18-22, minuto 40).

Jordi Lluelles quería mas de los suyos y pedía tiempo muerto. A la vuelta los suyos metían una marcha mas, forzando una nueva exclusión en las filas locales que, esta vez si, aprovechaban los sorianos para elevar su ventaja hasta los 7 goles (18-25, minuto 44).

A partir de ahí el partido fue un querer y no poder de los locales ante un BM Soria que supo jugar con su ventaja en el electrónico, empleándose a fondo en defensa para cortar los arreones de un rival que no renunció nunca a nada. Aguantaron bien los visitantes, tres exclusiones incluidas, que acabaron sumando una nueva victoria que les mantiene al frente de la tabla pese a un encuentro en el que sufrió.