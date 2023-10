Un BM Soria insaciable

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Suma y sigue el BM Soria en su andadura en la temporada 2023-2024 al vencer con solvencia el pasado fin de semana en la cancha del 4 Valles La Robla. Los de Jordi Lluelles lo ganan todo para estar encaramados en lo más alto de la clasificación y con el paso de las jornadas únicamente los sorianos y el Ademar de León han hecho pleno de puntos. El próximo domingo toca visitar al BM Torrelavega en lo que será un test importante para medir la condición de invicto de la escuadra amarilla.

Lluelles ya había avisado en la previa del encuentro ante La Robla que no sería un partido sencillo ante un rival que todavía no ha sumado en lo que va de curso. El técnico no falló en sus previsiones y el BM Soria se tuvo que remangar para ganar el choque. Los sorianos se encontraron con un adversario muy combativo a lo largo de una primera parte que sólo se desequilibró al final con los cuatro goles de renta para los sorianos. Un 14-18 que allanaba el camino y que fue aprovechado por los amarillos para dar la puntilla en la reanudación.

El BM Soria ganaba de cinco goles en su desplazamiento a León y confirmaba su buen inicio de campaña. Y es que los números de los sorianos lo dicen todo y reflejan que con 142 goles marcados es el equipo más realizador de este grupo B de la Primera Nacional. Poderío amarillo en ataque y solidez en las labores defensivas ya que este BM Soria sólo ha encajado 96 tantos para ser el segundo conjunto con la mejor defensa. Sólo el BM Santoña ha recibido menos goles, 95 en total.

Los números y las sensaciones de un BM Soria que está viendo por el retrovisor a rivales directo por la lucha por el play off de ascenso como son Atlética Avilesina, Gijón o el propio Santoña. Estos tres candidatos a jugar la promoción de ascenso ya han mordido el polvo con derrotas que no entraban dentro de sus cálculos en estos primeros compases de la competición.

Por abajo, la situación empieza a ser de urgencias para tres escuadras que no saben lo que es puntuar. Ciudad de Salamanca, La Robla y BM Arroyo han perdido los cuatro partidos jugados y la salvación empieza a ser ya su único objetivo.

El BM Soria tiene por delante una semana de exigentes entrenamientos de cara al desplazamiento a Torrelavega, un rival que llegará a este compromiso tras destrozar a Lafuente Pereda el pasado fin de semana. Un contundente 27-37 que dejaba clara la superioridad de del filial del Torrelavega. Primer obstáculo verdaderamente serio para los sorianos.

PRIMERA DIVISIÓN GRUPO B

JORNADA 4

Lafuente Pereda, 27-BM Torrelavega, 37

Covadonga, 22-BM Santoña, 23

Ademar, 34-Balopal Palencia, 28

Avilesina, 32-Ciudad de Salamanca, 29

BM Arroyo, 23-Gijóm, 33

Astillero, 33-Atlético Valladolid, 26

Camargo, 24-Principado, 36

La Robla, 26-BM Soria, 31

CLASIFICACIÓN

1. BM Soria 4 4 0 0 142 96 8

2. Ademar 4 4 0 0 127 106 8

3. Principado 4 3 0 1 142 110 6

4. Atlética Avilesina 4 3 0 1 133 109 6

5. BM Torrelavega 4 3 0 1 137 114 6

6. Gijón 4 3 0 1 118 103 6

7. BMSantoña 4 3 0 1 105 95 6

8. Balopal Palencia 4 3 0 1 112 110 6

9. Astillero 4 2 0 2 122 116 4

10. Covadonga 4 1 0 3 103 104 2

11. Lafuente Pereda 4 1 0 3 102 118 2

12. Atlético Valladolid 4 1 0 3 112 136 2

13. BM Camargo 4 1 0 3 102 130 2

14. C. Salamanca 4 0 0 4 100 117 0

15. BM La Robla 4 0 0 4 100 130 0

16. BM Arroyo 4 0 0 4 93 156 0

PRÓXIMA JORNADA (14/15-10-23)

Lafuente Pereda-Covadonga

BM Santoña-Ademar

Balopal Palencia-Atlética Avilesina

Ciudad de Salamanca-BM Arroyo

GijónA-Astillero

Atlético Valladolid-BM Camargo

Principado-La Robla

BM Torrelavega-BM Soria