El Real Ávila impone su papel de favorito ante una SD Almazán muy luchadora

El Real Ávila CF obtiene los tres puntos gracias a un único gol en el marcador de Llorian tras acabar sufriendo ante una SD Almazán que apretó al quedarse los locales con un hombre menos pero que finalmente no tuvofortuna de cara a portería. El Ávila CF se sitúa líder en la tabla de clasificación con quince puntos y busca la sexta victoria consecutiva, además de mantener el liderato, mientras que el Almazán está duodécimo con solo siete puntos y ha bajado una posición respecto la jornada anterior.

Antes de empezar el encuentro, se realizó un homenaje a los 30 socios más antiguos del club en honor a su entrega al equipo durante todo este tiempo. En los primeros diez minutos la posesión fue para el Almazán, aunque la mayor parte de las ocasiones se desarrollaron sin peligro real en el área rival. Por su parte, el Real Ávila en el minuto 21, estuvo a punto de marcar el primer gol del partido para los locales, tras un gran disparo de Alpha que la defensa acabó rechazando hasta el medio campo.

Aunque siete minutos más tarde, llegaría el gol para el conjunto de casa, obra de Llorian el capitán del equipo que recoge un cabezazo de Tena al poste para adelantarse a los adnamantinos. El equipo visitante tuvo alguna llegada a la portería contraria, pero sin fortuna, ya que todos los disparos acababan altos. En el minuto 37, Carlos Pascual recibió la segunda amarilla y el Ávila se quedó con un hombre. Tocaba ahora que el conjunto local defendiera estos últimos minutos antes del descanso, ya que para el Almazán se le abría un nuevo camino para empatar. Lo cerró bien Álvaro en una mano abajo junto al palo cuando Dani, con poco ángulo pero buen disparo, quiso colocar el balón cruzado al palo corto.

Al inicio de la segunda parte recompuso filas el conjunto de Miguel de la Fuente. Se marcharon Dani Marqués y Fer Díaz y entraron Ivi y Toper como revulsivos. Buen partido del delantero adnamantino Nabil, que entendió que no había más necesidad que marcar un tanto para igualar el marcador. A la media hora de encuentro, las mejores ocasiones era del Almazán, aunque la opción que tuvo Alberto no encontró portería. Tres minutos más tarde, el 'Nueve' lo intentó en un nuevo córner, pero su remate se marchó desviado y alto con todo a su favor ante el marco de Paisa.

Por su parte, el Ávila estaba encerrado en su propia parcela del área porque no tenía fuerzas suficientes para generar un contragolpe e intentar anotar un gol más para tranquilizar al equipo. En el 75´, Toper probó fortuna de falta directa, aunque esta vez el balón no encontró meta para marcar. En el minuto 87, el muro del conjunto adnamantino seguía en pie y con la defensa firme. Finalmente, victoria para el equipo local que acabó el partido con diez hombres en el césped, llevándose los tres puntos ante un Almazán que le echó más corazón que cabeza y no supo empatar.