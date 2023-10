Un derbi capital entre San José y Calasanz

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El campo San Juan de Garray vivirá este sábado desde las 16.00 horas un derbi soriano que promete emociones fuertes entre el líder San José y el enrachado Calasanz. Un duelo fratricida que rivaliza con el Clásico de Montjuic y que a la misma hora jugarán el Barça y el Madrid en otro duelo por la primera posición de la clasificación. Sporting Uxama y Numancia B, los otros dos conjuntos sorianos de la Regional de Aficionados, también juegan el sábado con el objetivo de cicatrizar la heridas que dejaron sus respectivas derrotas del pasado fin de semana. Burgenses y numantinos quieren reencontrarse con los tres puntos para ascender peldaños en la clasificación.

El San José llega al derbi lanzado desde la primera plaza después de seis jornadas brillantes en las que ha sumado cinco triunfos y una derrota. Con quince puntos los de Eduardo Modrego tienen dos de renta sobre el Villamuriel que es segundo. El duelo capitalino tiene todos los ingredientes ya que el Calasanz, después de un mal inicio de Liga, también llega con la moral por las nubes al encadenar dos victorias seguidas.

Los calasancios goleaban la pasada semana al colista Carejas Paredes y ahora quieren amargar el último fin de semana de octubre a sus vecinos. En este tipo de enfrentamientos de rivalidad no se puede hablar de favorito a pesar de la diferencia de puntos a favor del San José en la clasificación.

Numancia B

El Numancia B, por su parte, no acaba de arrancar y tras la derrota en Palencia se encuentra en la zona de nadie de la clasificación. El filial rojillo volverá a jugar como visitante al desplazarse al terreno de juego del Lermeño para jugar el sábado desde las 17.00 horas un partido con el que quiere remontar el vuelo. La empresa no será nada sencilla ante un conjunto burgalés que como local es todavía más peligroso. A pesar de ser un recién descendido, este Numancia B no se acaba de adaptar a la nueva categoría.

Sporting Uxama

En una situación muy parecida se encuentra el Sporting Uxama después de caer goleado hace una semana en el feudo del Villamuriel. Los de El Burgo de Osma reciben al UP Palencia el sábado desde las 17.00 horas con la intención de sumar de tres en tres para escalar peldaños en la clasificación. El Uxama se quiere sacar la espina del último desplazamiento y apelan al fortín del municipal burgense.