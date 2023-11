Toribio confía en la reacción del Grupo Herce y que Palma "pague los platos rotos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria está inmerso en una semana atípica al estar digiriendo la primera derrota de la temporada a manos de Leleman Conqueridor de Valencia. Un traspié que paradójicamente colocó a los sorianos como líderes en solitario de la Superliga, posición que quieren mantener regresando este sábado, desde las 19.30 horas en Los Pajaritos, a la senda de las victorias ante Voley Palma. El entrenador celeste, Alberto Toribio, confía en la reacción de los suyos y que el conjunto balear "pague los platos rotos".

Toribio no ponía paños calientes a la derrota en la capital del Turia el pasado fin de semana y reconocía que el rendimiento no había sido el de jornadas anteriores en las que el Grupo Herce había logrado pleno de puntos. "En la recepción estuvimos peor. Fue una recepción que estuvo muy separada de la red y estuvo condicionada porque ellos sacaban muy duro. Su opuesto nos hizo seis puntos seguidos de saque directo. Bajamos en la recepción y bajo nuestro ataque", explicaba el vallisoletano. Toribio no es amigo de las excusas, aunque sí que reconocía que la baja por lesión del líbero Álex San Martín hipotecó el juego. "Aulisi estuvo correcto y por ahí no vinieron nuestros problemas, aunque sin San Martín sí que es cierto que faltaron algunas dinámicas".

El 3-2 de Valencia tiene que servir de aprendizaje para la plantilla de un Grupo Herce que está herida. "Los jugadores no están contentos por el trabajo realizado en Valencia y han reaccionado. En Valencia saben que no se hizo todo lo que se podía. Desde el entrenamiento del lunes se vio que no estaban contentos por lo hecho la pasada jornada", comentaba el pucelano. Eso sí, Toribio aseguraba que perder en la cancha de Conqueridor "no es ninguna catástrofe".

Voley Palma, un conjunto de la zona baja de la clasificación, llegará este sábado a Los Pajaritos y todo apunta que lo hace como el rival propicio para que los celestes vuelvan a reencontrarse con el triunfo. "Ojalá que pague los platos rotos. Me gustaría que los jugadores salieran enrabietados. Lo que queremos es ganar y me gustaría ver al equipo con ganas de quitarse las sensaciones del partido anterior".

En relación al cuadro balear, el preparador señalaba que "ha mejorado respecto a la temporada pasada. En todos los partidos ha tenido las oportunidades para ganar. Un rival que lucha mucho".

A Toribio se le cuestionó el hecho de que tener la competición europea a la vuelta de la esquina pueda despistar a su equipo en la competición doméstica. "Europa tiene que ser una motivación extra para los jugadores. No usamos la Superliga para preparar la competición europea. Para nosotros la Superliga es la competición más importante".