El BM Soria amplia su cuenta de triunfos apabullando a Salamanca (31-41)

Club Balonmano Soria sigue sin conocer la derrota en esta temporada liguera y ayer sumó un nuevo triunfo, esta vez ante un Congesa XXI Cdad. Salamanca que no se lo puso fácil a los de Jordi Lluelles y que durante los primeros 20 minutos de partido se mantuvo con vida gracias a un gran trabajo defensivo. Pero la primera exclusión local dio alas a los sorianos, que con una renta de 4 goles acabaron imponiendo su ley.

Congesa XXI Balonmano Ciudad de Salamanca tenía claro que sus opciones ante el invicto Club Balonmano Soria pasaban por una defensa sin fisuras, y en ello trató de emplearse a fondo el conjunto charro desde el inicio, presionando bien la salida de balón de los de Jordi Lluelles, que tardaron casi tres minutos en anotar su primer tanto. Antes, los locales habían inaugurado el marcador en un choque muy igualado. A los sorianos les costaba sacudirse la presión del equipo local que, a base de un gran trabajo de equipo, conseguía responder a los goles visitantes, manteniendo el marcador igualado (7-7, minuto 16). Los locales parecían estar consiguiendo su objetivo, los de Lluelles no estaban cómodos y no conseguían imprimir al encuentro el ritmo que pretendían. La defensa local marcaba los tempos y aunque los sorianos se adelantaban una y otra vez los salmantinos respondían bien al contragolpe. Paraba el partido el técnico visitante, pero no conseguía que los suyos despegasen y a los 20 minutos de partido se llegaba con una mínima renta soriana (11-12). Solo la exclusión de Zapatero en las filas locales dio un respiro a los visitantes, que aprovechaban su superioridad para abrir una brecha de tres goles que el entrenador local trataba de enmendar con un tiempo muerto (11-14).

Congesa XXI Balonmano Ciudad de Salamanca probaba con un cambio de defensa, pero los sorianos tiraban de oficio para provocar una nueva exclusión y elevar su renta hasta los 4 goles (13-17). Una renta que, pese a los esfuerzos locales, los de Lluelles conseguían mantener ya hasta el descanso (16-20).

Los locales no tenían otra que asumir más riesgos en la segunda mitad para tratar de recortar diferencias, ya no bastaba con defender bien y les tocó dar un paso al frente, una situación que BM Soria aprovechó a la perfección con un contragolpe letal que le llevó a elevar su renta hasta los 8 goles jugando incluso en inferioridad numérica tras la exclusión de Vinicius (18-26, minuto 36). De poco le servían ahora a Congesa XXI Balonmano Ciudad de Salamanca los tiempos muertos o los cambios de defensa, la maquinaria soriana estaba a pleno rendimiento. Los visitantes habían conseguido hacerse con el control del partido, imprimiendo ahora un alto ritmo que dejaba sin respuestas al equipo local. Y así, jugada a jugada, los de Jordi Lluelles iban ampliando su ventaja hasta colocarse con 10 goles de renta a falta de poco mas de 18 minutos para la conclusión del encuentro (22-32).

No bajaban los brazos los salmantinos, que trataban por todos los medios de meterse en el partido, aunque a medida que los minutos pasaban y no conseguían rebajar las diferencias. BM Soria estaba muy cómodo, manejando con solvencia su renta y aunque un pequeño arreón llevó a los sorianos a colocarse a siete goles, lo cierto es que los de Lluelles no vieron nunca peligrar ya su triunfo.