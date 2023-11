Al Semillas Adolfo Martínez se le escapa en el último segundo el triunfo ante el Babieca (43-45)

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

Al Semillas Adolfo Martínez se le resiste el primer triunfo de la temporada ante su afición. El domingo tuvo contra las cuerdas al segundo clasificado en la Primera División Femenina, la Universidad de Burgos Babieca, que selló la victoria (43-45) cuando sólo restaban ocho décimas para el final. El Club Soria Baloncesto cuajó un partido muy serio, desarrolló un gran trabajo defensivo, acompañado por una buena circulación del balón. Todo esto permitió que las locales mandaran en el marcador durante gran parte de la contienda (11-10 al final del primer cuarto o 27-22 al descanso). El partido se abrió gracias a algún altibajo y la Universidad de Burgos Babieca, a menos de un segundo para el final y cuando se conformaba con la prórroga, sumó su quinto triunfo en seis jornadas. Dos victorias suma el Semillas Adolfo Martínez, sexto en la tabla.

La francesa Margot Legat situaba el 43-40 en el electrónico a 1:48 para el final, gracias a una gran acción individual, complementada por un tiro libre adicional. En las dos siguientes jugadas no encestaron desde más allá de la línea de 6,75 metros ni la Universidad de Burgos Babieca ni el Semillas Adolfo Martínez. Ya dentro del último minuto, la local Clara Pérez pudo establecer el 45-40, pero su canasta no entró. La soriana Jennifer Verde protagonizó, a continuación, un robo en un momento que pudo resultar determinante, aunque no logró incrementar la ventaja local hasta los cinco puntos. La Universidad de Burgos Babieca empató a 24 segundos para el final, gracias al triple de Morgane Saboya. José Javier Carnicero pidió un tiempo muerto y el Semillas Adolfo Martínez no aprovechó la siguiente posesión.

Un rápido contragolpe concluyó con la canasta en el último segundo de Gadea Hidalgo, que impedía la prórroga. Falló el tiro libre adicional y nada pudo hacer ya el Semillas Adolfo Martínez en las ocho décimas que quedaban. El quinteto inicial del CSB lo formaron María Ledesma, Laura González, Margot Legat, Jennifer Verde y Clara Pérez. También jugaron Elena Sáez, Irati Luzuriaga, Laia González, Naia Gómez y Paula Vallejo. La francesa Legat, con 15 puntos, y la burgalesa Clara Pérez, con 11, se erigieron en las máximas anotadoras de un Semillas Adolfo Martínez que visitará el próximo sábado la cancha de la Universidad de Salamanca. El cuadro charro suma únicamente una victoria más que las sorianas y se encuentra situado en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria.