El CSB Caja Rural de Soria C y el CSB Hospital Latorre encadenan dos triunfos por primera vez

Publicado por Redacción Soria

El CSB Caja Rural de Soria C y el CSB Hospital Latorre se convirtieron en los grandes protagonistas del fin de semana. Los cadetes a los que entrena Sergio Mayor lograron ante el Tizona C de Burgos una victoria, por 81-66, que se une a la de la jornada anterior ante el CSB Madera PinoSoria B. También han encadenado dos triunfos las infantiles a las que dirigen Rubén Martínez y Julia Germain, que batieron al IT Kids Shop Babieca de Burgos, por un emocionante 48-45, una semana después de ganarle a domicilio al FDR Basket. También saldaron con victorias sus respectivos partidos los júniores del CSB Caja Rural de Soria (47-58 ante el Tizona B), los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A (por 87-89 tras una prórroga en el feudo del Tizona B), el CSB Infantil A (12-63 contra el Tizona) y el CSB Infantil B (22-50 en Salamanca frente al Tormes B).

Las júniores del CSB Martínez y Tribez sufrieron su primer tropiezo de la presente campaña (50-75) ante el Previaula Babieca de Burgos y también perdieron los cadetes del CSB Madera PinoSoria B (88-26 en la cancha del Tormes B salmantino). Seis victorias en ocho partidos indican que sigue dando sus frutos el arduo trabajo diario que desarrolla el Club Soria Baloncesto. El CSB Caja Rural de Soria C estrenó el curso con tres derrotas y, tras vencer en el derbi, el sábado superó a un rival de su nivel, al que le ganó todos los cuartos, aunque tuvo que esperar a los cinco últimos minutos para marcharse en el marcador por más de seis puntos. Se minimizaron los errores, dio sus frutos el trabajo en el rebote ofensivo y fue el acierto ante el aro al final el que permitió que la diferencia se ampliara hasta los quince puntos.

Por 20-28 perdía al descanso el CSB Hospital Latorre, que sólo anotó un punto en todo el segundo cuarto, pero que no perdió la fe en sus posibilidades, supo incrementar la intensidad defensiva y, gracias a un gran espíritu colectivo y al aplomo exhibido en el momento de la verdad, logró su segundo triunfo consecutivo ante un rival directo en la lucha por la cuarta plaza. En la defensa se basó la victoria en Burgos de los júniores del CSB Caja Rural de Soria, que controlaron en todo momento a su rival. El CSB Caja Rural de Soria A perdía por 68-52 en el último cuarto y forzó la prórroga con un triple sobre la bocina. El completo trabajo defensivo del equipo, la capacidad para no bajar nunca los brazos y la tranquilidad ofensiva en la prórroga le dieron la victoria al cuadro soriano.

Ninguno de los siete rivales a los que se ha enfrentado hasta ahora ha puesto en aprietos a un CSB Infantil A que se mantiene al frente de la tabla y que defendió muy bien ante el Tizona B, lo que le permitió desplegar veloces contraataques y dejar sentenciado el choque antes del descanso. El CSB Infantil B dominó desde el salto inicial a un Tormes B ante el que se mostró muy superior tanto en defensa como en las transiciones. Las júniores del CSB Martínez y Tribez no pudieron competir con el Previaula Babieca como consecuencia de un desastroso primer cuarto, en el que las burgalesas se impusieron por 10-28. Y los cadetes del CSB Madera PinoSoria B extrajeron conclusiones positivas de su duelo en Salamanca, en el que superaron en el tercer periodo (12-13) a un rival superior tanto física como técnicamente.