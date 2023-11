El Cañada Real Sporting estrena victoria en casa

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El Cañada Real Sporting Santo Domingo se impuso este pasado domingo al Cutidora Uniovi por 3-0 (25-19/32-30/25-20/0-0/0-0). Las de Soria consiguieron su primera victoria en la Primera División Nacional tras un inicio de liga repleto de dificultades, lo que les da el impulso necesario para seguir compitiendo.

Las de Soria hicieron frente en la mañana del domingo a las asturianas del Curitora Uniovi. “Nos estaba pesando mucho no conseguir ninguna victoria porque estábamos perdiendo el contacto con el medio de la tabla, por lo que era una victoria muy importante”, valora el entrenador del conjunto Juan Ignacio Osuna.

Después de un comienzo de liga repleto de dificultades, especialmente por las lesiones inesperadas de varias jugadoras, el Cañada Real Sporting echó el resto ante las asturianas compitiendo para lograr la victoria. “En el partido del domingo por fin pude poner el seis que, como entrenador, yo creo que es el que más rendimiento me va a dar y así fue; creo que hicimos un partido completo, un partido serio, manteniendo la concentración en ese segundo set que se alargó hasta los 30 puntos y en el que supimos mantenernos para no perderlo, y creo que eso fue muy importante al final para llevarnos el partido 3-0”, puntualiza Osuna.

Las senior del Sporting Santo Domingo se mantuvieron constantes sacando fortaleza sobre todo en saque y en ataque. “Conseguimos hacer nuestro juego, el juego que yo quiero que el equipo haga, que es un juego un poco más alegre en ataque, defendiendo los balones que toca nuestro bloqueo y haciendo daño con nuestro saque, así que, en general, estamos contentos por la victoria y yo creo que va a ser un impulso para que este equipo encuentre su juego”, finaliza Osuna.

El Cañada Real Sporting visitará este sábado a las 20:00 al Rivas Ciudad del Deporte.

El Moreno Sáez Sporting, por su parte, no pudo con un potente CID Jovellanos-Gijón Voley que se impuso a los sorianos por 0-3 (20-25/18-25/23-25/0-0/0-0). El conjunto soriano no pudo con el segundo equipo de la clasificación a pesar de su buen juego.

Incluso conociendo al equipo rival y sus fortalezas, los senior del Sporting no lograron hacerse con los asturianos a pesar del buen trabajo realizado por el equipo, que destaca su entrenador Álvaro Hernández. “A destacar nuestro, que todo el mundo que entró lo hizo bien y que fue un partido bueno nuestro, pero que no nos dio para ni siquiera sumar un set y no puntuar”, valora Hernández.

A pesar del sabor “agridulce” de no puntuar por primera vez desde que inició la liga, los del Moreno Sáez se preparan para enfrentarse este fin de semana a una intensa doble jornada: el sábado a las 16:00 contra Club Vigo Voleibol y el domingo a las 12:00 ante el Intasa San Sadurniño, ambos partidos en el Pabellón Polideportivo Los Pajaritos.