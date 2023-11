Daniel Mateo busca en Valencia el billete para los Juegos Olímpicos de París

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Daniel Mateo tiene entre ceja y ceja estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París y este domingo en Valencia buscará el billete olímpico y así repetir la experiencia que tuvo en Tokio en 2021. La cita será a partir de las 8.15 horas que es cuando se dé la salida a los 42 kilómetros de la maratón de la capital del Turia. El objetivo del adnamantino es 2h 8:10.

Todo el trabajo está enfocado para llegar en las mejores condiciones a Valencia y atrás quedarán los malos recuerdos como por ejemplo la maratón de Hamburgo el pasado mes de abril cuando se retiraba de la prueba. El reto del adnamantino es conseguir la mínima y recuperar las mejores sensaciones de hace tres años.

En Hamburgo Daniel dijo basta. Las piernas no le iban como en él acostumbraban y la decisión fue descansar para afrontar el futuro con mejores perspectivas y recuperar el nivel exhibido en 2020. «Me di cuenta que no corría una mierda. No tenía sentido continuar. La analítica reflejó este cansancio y había que parar», indicaba el maratoniano el pasado mes de septiembre. Atrás han quedado estos meses en los que poco a poco Daniel ha recuperado las mejores sensaciones.

En la capital del Turia es donde quiere volver por sus fueros y asaltar esa mínima para estar en los Juegos Olímpicos de París. Le piden 2 horas 8 minutos y 10 segundos, además de estar entre los tres mejores españoles, y el de Almazán se ve con fuerzas y con capacidad de poder conseguir ese tiempo que da el salvoconducto para estar durante el próximo verano en la capital francesa.

Valencia es el lugar perfecto para conseguir esta mínima y es que Mateo tiene unos recuerdos imborrables de la capital levantina ya que allí lograba en 2020 la que es su mejor marca en los 42 kilómetros: 2 horas 8 minutos y 22 segundos. «Si vuelvo a mi mejor nivel puedo conseguir el objetivo», afirmaba.