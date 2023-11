Lluelles quiere erradicar la relajación en el BM Soria

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del BM Soria, Jordi Lluelles, no puede pedir más en cuanto a resultados se refiere ya que su equipo suma once victorias en otras tantas jornadas de Liga para ser líder del grupo B de la Primera Nacional. En teoría todo sobre ruedas en un equipo que lo gana todo, aunque en la práctica el técnico no está contento al cien por cien ya que sigue sin entender la desconexión del conjunto en momentos puntuales de los encuentros, como sucedió el pasado sábado en Santoña cuando los sorianos estuvieron muy cerca de perder la condición de invicto después de tener rentas de hasta seis goles a su favor. «Por haber ganado todos los partidos no me voy a relajar. No comparto que el jugador se pueda relajar. Respeta tu trabajo y sigue dándolo todo», comentaba Lluelles.

El preparado catalán ponía en valor los once compromisos seguidos sumando la victoria, aunque avisa que «esta muy bien, pero de nada sirve si no se logra el objetivo. Ahora vienen semanas muy exigentes antes de la Navidad». Y el objetivo de los amarillos es primero meterse en el play off y después dar el salto de categoría regresando a la División Honor Plata.

El barcelonés se refería al choque de este sábado en el San Andrés con la visita de Lafuente Pereda. «Es un partido que me da mucho respeto porque es un rival con diferentes maneras de jugar y por ello es difícil de analizar». Sobre la clasificación con el propio BM Soria y la Avilesina destacados, Lluelles indicaba que «queda mucho camino por recorrer».