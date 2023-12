Cuatro de los equipos de la cantera del Club Soria Baloncesto terminan 2023 entre los mejores

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro de los nueve equipos de las secciones inferiores del Club Soria Baloncesto que participan en los Campeonatos Autonómicos de Segunda División llegan a Navidad instalados en los cuatro primeros puestos de la clasificación. En el último fin de semana de competición de 2023, vencieron los júniores del CSB Caja Rural de Soria (77-66 ante el Base Gasóleos Martín de Segovia), los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A (65-41 frente al Base Café Bar Tentaciones), los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C (59-63 en la cancha del Base Inno 360) y los infantiles del CSB Codesian A (76-44 contra el Base Asseris). Perdieron las cadetes del CSB Cañada Real (64-54 en Segovia con el Base como rival), las infantiles del CSB Hospital Latorre (68-28 contra el Base Rojo) y el CSB Infantil B (16-66 ante el SPB RFS Construcciones de Burgos).

Por acceder a la Copa de Castilla y León a finales de abril lucharán los cuatro primeros de cada grupo en sus respectivos Campeonatos Autonómicos de Segunda División. En esos puestos de privilegio se encuentran los infantiles del CSB Codesian A -líderes invictos con nueve triunfos-, los cadetes del CSB Caja Rural de Soria A -terceros-, los júniores del CSB Caja Rural de Soria -cuartos- y las júniores del CSB Martínez y Tribez -cuartas, aunque tuvieron jornada de descanso-. Quintos son los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C. El CSB Codesian A dominó su duelo desde el principio, impuso su superioridad física, mandó en el rebote en ambos tableros y jugó a gran velocidad. Sólo las pérdidas impidieron que la diferencia entre el líder y el tercer clasificado fuera todavía mayor.

El CSB Caja Rural de Soria A mostró su mejor versión en cuanto fue capaz de remontar un 2-11 adverso: robó balones en defensa, culminó buenos contraataques, aprovechó bien los espacios en el ataque estático y acertó en la selección de tiro. Los cadetes del CSB Caja Rural de Soria C vencieron en Segovia en un mal partido, en el que llegaron a ir perdiendo hasta por 16 puntos. Los sorianos empezaron sin ritmo, con demasiado individualismo, olvidándose del juego rápido, acumularon muchas pérdidas y no fueron férreos en defensa. Perdían por 52-42 ya en el último cuarto y, en apenas cuatro minutos, firmaron un parcial de 0-18 a base de orgullo. Una vez por delante en el marcador, el CSB Caja Rural de Soria C supo asegurar el triunfo.

Las cadetes del CSB Cañada Real sufrieron una derrota demasiado abultada en un choque igualado, que se decidió en los tres últimos minutos (las sorianas se acercaron en el marcador hasta el 52-50, aunque después erraron hasta seis tiros libres). Todos los cuartos habían sido igualados y las visitantes exhibieron tanta intensidad como capacidad de lucha. Al CSB Infantil B se le atragantó la dureza de un partido en el que no quedó reflejado el trabajo realizado durante la semana. Las infantiles del CSB Hospital Latorre desperdiciaron el primer tiempo, sólo plantaron cara a su rival en el segundo periodo y ofrecieron sus mejores prestaciones (12-9) en el último cuarto. Hasta el 13 de enero de 2024 no se reanudarán los Campeonatos Autonómicos de Segunda División.