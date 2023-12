Seis equipos del Sporting Santo Domingo disputan la Copa de España en Guadalajara y Valladolid

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Seis equipos del Sporting Santo Domingo disputan desde hoy la Copa de España. Los equipos We Are TDC juvenil femenino y We Are TDC cadete femenino A se desplazan hasta Valladolid, mientras que los equipos Regalos Santiago infantil masculino y femenino A, y Canal 9 alevín masculino y femenino A lo harán a Guadalajara.

Los equipos juvenil y cadete repiten destino en una de las competiciones de Copa más multitudinarias de los últimos años. Batiendo récords de participación con más de 200 equipos, la competición se inicia hoy martes 26 y finalizará el próximo día 30, jornada en la que tendrán lugar las finales de cada categoría.

Los equipos del Sporting Santo Domingo inician hoy la fase de grupos. El equipo juvenil se enfrentará al VP Madrid, al CV Oleiros y al CP Don Bosco. Por su parte el equipo cadete se cruzará con el Vallbona Decoexsa, el Novelec Algaida y el CV Sanse.

La competición para las categorías benjamín, alevín e infantil vuelve a celebrarse en Guadalajara, en una cita deportiva que concentrará a más de 2.000 jugadores.

Los equipos del Sporting comienzan también hoy la fase de grupos. Las chicas del infantil femenino se medirán con el Mintonette CV Pozuelo A, el CV Vall d’Hebron Groc y el Ulemu Ejido Induser.

El conjunto infantil masculino se enfrentará estos primeros días al CV Móstoles y al Illusión Panel Voleadores Cieza, mientras que el equipo alevín masculino al CV Torrejón, Salesianos San Rafael y al Salesianos Guadalajara. El alevín femenino, por su parte, competirá contra el CV Móstoles A y el Esplugues Alevín B.

Acudiendo a competiciones a nivel nacional el Sporting Santo Domingo busca, no solo logros deportivos como el conseguido el año pasado por el equipo cadete femenino en esta misma competición, sino otorgar a sus jugadores y jugadoras de cantera la posibilidad de vivir la experiencia de competir contra equipos de todo el país en un ambiente con grandes valores deportivos.