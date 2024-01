Grupo Herce Soria recibe, sin complejos, al poderoso Arkas Izmir

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

En el voleibol europeo hay muchos países con gran tradición. Italia, Polonia y no cabe duda de que Turquía entra en el listado de Ligas más selectas, tanto a nivel femenino como masculino. No es de extrañar, por tanto, que Arkas Izmir, rival de Grupo Herce Soria en la primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa CEV, cuente en su plantilla con un cuerpo técnico y jugadores de contrastada talla mundial. De esta forma, el voleibol de máximo nivel mundial regresa a Los Pajaritos, una oportunidad difícil de repetir y que a buen seguro propiciará que el ambiente en el polideportivo soriano sea el de las grandes ocasiones, con un público volcado con los suyos para tratar de superar al cuadro turco. Y es que si algo ha demostrado esta temporada Grupo Herce Soria, es que a pesar del prestigio de Arkas Izmir, jugará sin complejos, para que su rival tenga que ganarse cada punto en la cancha.

Los dos equipos se van a encontrar en un gran momento. Mientras los sorianos son segundos en la Superliga Masculina y vienen de ganar 3-0 en cada a Arenal Emevé Lugo, los turcos, que tardaron en despegar en su competición doméstica, llevan cerca de dos meses sin perder y parecen haber encontrado la velocidad de crucero, logrando una victoria a domicilio el pasado fin de semana ante uno de los mejores equipos de su Liga.

Cierto es que los sorianos o mejor dicho, el técnico local Alberto Toribio, no está para sustos. Por un lado, a la vuelta de Navidad veía como Luke Belda, un importante jugador de banquillo sufría una fractura en la mano que le dejaba fuera de combate para este encuentro. El pasado fin de semana fue necesario reservar a Adrián Olalla, con algunos problemas en el pie que le colocan como duda y, por si fuera poco, ante Emevé Bruno Cunha sufría una pequeña torcedura de tobillo que hacía saltar las alarmas. Afortunadamente, Cunha se encuentra al 100%.

Los turcos cuentan con un equipo de estrellas que empieza en su propio entrenador, el canadiense Glenn Hoag, que llegó al banquillo de Izmir en 2010, donde continúa de forma ininterrumpida en 2024. Se trata de un preparador muy experimentado que ha ganado la Champions y la Copa CEV anteriormente, y que lleva más de una década jugando competición europea con este conjunto turco logrando un subcampeonato continental, un dato que contrasta con un Grupo Herce Soria que cuenta con su primera experiencia en estas lides bajo la nomenclatura actual.

Y cómo no, un equipo lleno de talento, con nombres propios del voleibol mundial, como el alemán Gyorgy Grozer, el receptor canadiense Nicholas Hoag o el opuesto canadiense Jordam Canham, sin olvidar el potencial de los jugadores turcos, que destacan por contar con un poderío físico importante, con atacantes por las alas de más de dos metros de altura y experiencia. Uno de estos ejemplos es Ramazan Mandiraci, receptor turco de 2,04.

En definitiva, un club acostumbrado a lograr títulos nacionales e internacionales, que cuenta con una importante multinacional como patrocinador y que cuenta con 3.000 metros cuadrados de instalaciones propias, que incluyen, por ejemplo, un hotel integrado en la cancha de voleibol.

Todos estos datos permiten hacer una imagen general de la magnitud del rival, al que se enfrenta el cuadro soriano. Sin embargo, los celestes quieren saltar a la cancha sin complejos, tratando de poner en el juego todo lo demostrado a lo largo de este año, donde se ha competido ya con rivales de un gran potencial. Como un jugador más, contarán con el factor del público local, que a buen seguro atenderá al llamamiento de la Curva Soriana para tratar de llenar Los Pajaritos de color azul. No obstante, hacía muchos años que no llegaba este nivel de voleibol a Soria y Grupo Herce Soria ya ha demostrado que no le gusta desaprovechar oportunidades.