El Grupo Herce cede ante la calidad del poderoso Arkas turco (1-3)

El Grupo Herce no pudo con la mayor calidad de un equipo como el Arkas que tras perder el segundo set no dio opciones.Mario Tejedor

El Grupo Herce Soria no pudo con la calidad y el potencial del Arkas Esmir en un encuentro que tuvo dos partes muy diferentes: los dos primeros set en los que hubo mucha igualdad y los dos siguientes en los que los turcos dieron un recital de juego y de variedad de acciones para desarbolar a los sorianos. Una derrota por 1-3 (23-25, 25-23, 17-25, 16-25) que deja los cuartos de final de la Copa CEV encarrilados para el Arkas, que dentro de una semana deberá confirmar ante sus aficionados la clasificación para la siguiente ronda. Las dos estrellas otomanas como son Grozen y Mandiraci se echaron a su equipo a sus espaldas y, junto con Hoag también en papel estelar, fueron silenciando poco a poco un bullicioso polideportivo de Los Pajaritos.

El choque arrancaba con un parcial de 0-3 para los visitantes del que se supo sobreponer un Grupo Herce que lo defendía todo y que en la recepción sabía aguantar el poderoso saque de los turcos. Toma y daca en el marcador para llegar al un empate a 21 que dejaba abierto el primer set. Otro parcial de 0-3 parecía ser la sentencia, aunque este Grupo Herce tiene más vidas que un gato para neutralizar la renta rival para colocar el 23-24. Ahí aparecía el receptor Mandiraci para cerrar el set con el 23-25. En las filas sorianas aparecían los problemas físicos de Villalba y Aulisi tenía que tomar el relevo en la rotación.

Pero el Arkas no se había sentido cómodo y todavía menos su opuesto Grozen, que en la segunda manga iba a tener muchos minutos de descanso. El Grupo Herce no le había perdido la cara al partido y ceder el primer set no le hizo mella. El juego estaba igualado con los de Toribio crecidos en las labores defensivas y con un Arkas al que le costaba sumar puntos. Sólo Mandiraci sumaba con fluidez y gracias a su inspiración los turcos se mantuvieron sobre la cancha. Con todo ya casi solventado con el 23-20 aparecía el joven receptor del Arkas para anotar tres puntos seguidos, aunque Olalla hacía el definitivo 25-23 que levantó a la grada del pabellón de Los Pajaritos. El Grupo Herce se metía en el encuentro a base de una gran defensa, aunque el Arkas se sintió herido y ello hizo que a partir de ahí comenzara un nuevo partido.

Los otomanos estaban escocidos y ya en el tercer set no quisieron hacer prisioneros para arrancar con un fulgurante 4-8 que ponía las cosas muy cuesta arriba a los sorianos. Grozen y Mandiraci empezaron a sacar auténticos misiles desde la línea de fondo y Hoag no se quedaba a la zaga. Poco a poco la moral de los sorianos se fue viniendo abajo ya que las diferencias en el marcador eran cada vez mayores. Además, el bloqueo turco comenzaba a hacer estragos en el ataque local y tanto Cunha como Olalla eran cazados por los centrales del Arkas. El set estaba muy cuesta arriba y así lo expresaba desde la zona técnico un Alberto Toribio que lo intentaba todo pero que no veía soluciones a la calidad infinita del rival. El 17-25 fue el fiel reflejo de lo que había sucedido sobre el parquet de Los Pajaritos. El Arkas no quería más sustos y así encaraba también la cuarta manga.

Otro 0-3 para abrir el que a la postre sería el último set del que se supo recomponer el Grupo Herce, aunque el Arkas no estaba para bromas y con Grozen, Mandiraci y Hoag haciendo diabluras fueron poniendo tierra de por medio en el electrónico. No había color y poco a poco tanto la afición soriana como el equipo se fueron enfriando para asumir que poner en más aprietos al Arkas era misión imposible. El conjunto turco rendía a la perfección con un saque demoledor y con una experiencia y saber estar sobre la cancha que le pone casi con los dos pies en la siguiente eliminatoria de la competición continental.